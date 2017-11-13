Corvette 2019 ZR1, firmanın ürettiği en hızlı araba ünvanını taşıyor.

Önümüzdeki bahar ayında piyasaya sürülmesi beklenen araç, donanımları ve mühendislik harikası tasarımıyla göz dolduruyor. Salı günü Corvette 2019 ZR1 meraklıları için Dubai Motor Show’da ilk defa sergilenecek. Amerikan firmasının aracı ilk kez Dubai’de tanıtacak olması da dikkat çeken bir durum, ancak en çok alıcıyı orada bulacağı düşünüldüğünde gerçekten de mantıklı bir pazarlama stratejisi.

Yedinci nesil Corvette şimdiye kadarki üretilenlerin en güçlüsüdür ve gücünü bir dizi temel yenilikten alıyor. General Motors henüz tüm performans istatistiklerini paylaşmadı, ancak alınan ilk bilgilere göre: 7 vitesli şanzuman ve verimli süper soğutmalı şarj sistemi ile 755 beygir gücü sayesinde saatte 340 km yapan aracın 5 milyon dolar civarında satılması bekleniyor. Corvette mühendisleri, Digital Trends'e Camora'da bulunan 10 vitesli şanzumanın araca uymadığını söyledi.

Chevrolet, Corvette tasarımını 2019 ZR1 de ciddi anlamda değiştirdi. Firma aracın güç aktarma organlarını, hava-yakıt dağıtım sistemlerini ve devir aralığını daha fazla tork yaratmak amacıyla yeniden tasarladı. Direksiyona oturduğunuzda tamamen sürücü odaklı Corvette tasarımının yanı sıra, Bose Premium ses sistemi ve performans veri kaydedicisi ile karşılaşacaksınız.Tamamen yeniden tasarlanan araç için Corvette'in baş tacı diyebiliriz.