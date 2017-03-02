Chevrolet'ten Araç İçinde Sınırsız İnternet!

General Motors en popüler üyesi Chevrolet, 3 Mart'tan itibaren hayata geçecek 'araç içinde sınırsız internet" projesini kamuoyu ile paylaştı.

Otomobil üretici Chevrolet, araçlarında kullanılmak üzere sınırsız 4G LTE verisi sunacağını resmen duyurdu. Bahsi geçen proje, Amerika'da 3 Mart tarihinde hayat bulacak ve ayda 20 dolara mal olacak. Bu kampanyadan faydalanan kullanıcılar, AT&T tarafından etkinleştirilen ve hareket halindeyken limitsiz veri sağlayan OnStar 4G LTE Wi-Fi hotspot mimarisine sahip olacak.

Chevrolet, otomobil içi Wi-Fi kullanımının geçen yıl katlandığını ve araç sahiplerinin 4 milyon GB veri işlediklerini duyurdu. Yalnızca 2016 yılının ikinci yarısında ve yalnızca Chevrolet sahipleri, önceki 24 ayda kullandıkları veriden fazlasını kullandı.

İnsanlar; müzik, film ve haritalar gibi uygulamalar için araçlarında katlanarak artan internet kullanımı gerçekleştirdiğine göre limitsiz seçeneklerin doğması kaçınılmaz gözüküyor. Chevrolet önemli bir yeniliğe imza atıyor. Eminiz ki Chevrolet'i rakip otomobil firmaları da takip edecektir.