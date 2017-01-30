CIVIQ Smartscapes Chicago'da Akıllı Şehir Projesine Başlıyor

CIVIQ Smartscapes, Chicago’ya yerleştireceği yüksek hızlı Wi-Fi erişimi sağlayan cihazlarla şehri bağlantılı hale getirecek.

Milford, Massachusetts merkezli CIVIQ Smartscapes firması, Chicago’da Wi-Fi temelli bir pilot proje başlatmayı planladığını duyurdu. Chicago’nun bir akıllı şehir haline gelmesi açısından büyük önem taşıyan bu proje kapsamında, şehir merkezine halka açık yüksek hızlı Wi-Fi erişimi sağlayan interaktif cihazlar yerleştirecek.

Bu cihazlar, kablosuz bağlantının yanı sıra yol bulma, güvenlik uyarıları ve ulaşım hizmetleri hakkında interaktif bilgi gibi dijital servisler sağlayacak. CIVIQ Smartspaces’in Global Hükümet Gelişimi ve İnovasyonu İdari Müdürü George Burciaga; cihazları, servisleri ve insanları birbirine bağlamanın şehirlere, insani olaylara gerçek zamanlı olarak tepki verme imkanı verdiğini ve bununla birlikte daha fazla verimlilik ve sürdürülebilirlik sağladığını ifade ediyor.

Cihazlar, ayrıca Chicago Belediyesi’ne CIVIQ Smartspaces’in Mobility Experience (Mobilite Deneyimi) sayesinde vatandaşlarla doğrudan temas imkanı sağlayacak. Bu çözüm, bir önce çözülmesi gereken sorunlara daha iyi karşılık vermeleri için belediye personeli ve seçilmiş resmi görevlilere kolaylık sağlamak amacıyla şehir sakinlerinin şehirle bağlantı kurmalarına olanak tanır.

Bunun yanı sıra, AT&T’nin de Chicago’yu akıllı şehir haline getirmek için bazı çalışmaları bulunuyor. AT&T’nin akıllı şehir sistemi; hedeflenen şehirlerin tasarruf etmesi, doğal kaynaklarını koruması ve vatandaşların yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yardım olmak amacıyla şirketin nesnelerin interneti alanındaki uzmanlığından faydalanmayı amaçlıyor. CIVIQ Smartscapes’in Chicago’da gerçekleştireceği bu projeyi duyurmasından önce; AT&T ve Chicago, akıllı şehir konusundaki ortaklıklarını akıllı kiosklar ve otobüs duraklarını kapsayan bir pilot projeyle daha da kapsamlı hale getirdiklerini duyurmuştu. Hatta AT&T, Chicago’daki bu akıllı şehir çalışmalarının kapsamının genişlediğini CES 2017’de duyurmuştu.