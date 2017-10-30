CHP, Bir Türk Dizisinin Kaldırılmasını İstiyor

CHP Millet Vekili Tur Yıldız Biçer, Siyah Beyaz Aşk isimli Kanal D dizisinde yer alan kadına yönelik şiddetten dolayı dizinin kaldırılması için RTÜK'e başvurdu.

Kanal D’de yayınlanan ve İbrahim Çelikkol, Birce Akalay gibi isimlerin yer aldığı Siyah Beyaz Aşk dizisi kötü reytingleri ile pek güzel günler yaşamıyorken, şimdi de RTÜK’ün gözetimine girdi.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Siyah Beyaz Aşk dizisinde yer alan kadına şiddet sahneleri nedeniyle yayından kaldırılması için RTÜK’e başvurdu. Dizide kadına yönelik şiddeti normalleştirme çabası olduğunu belirten Biçer, şiddeti, tacizi, tecavüzü ve cinayetleri meşrulaştırmaya çalışan Siyah Beyaz Aşk dizisinin yayından kaldırılmasını istedi.

Biçer, “Kanal D’de yayınlanan ve genel olarak şiddeti özendiren, kanıksatan bir dizi olduğunu gördüğüm Siyah Beyaz Aşk adlı dizi filmin yayınlanan ilk iki bölümünde kadına ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin izletilmekte olduğunu gördüm. Türk TV kanallarındaki dizilerin hemen hepsinde aynı şeyi görüyoruz; şiddet, baskı, aciz gösterilmek istenen kadınlar ve sağlık çalışanları başta olmak üzere belli meslek gruplarına yönelik şiddet var” dedi.

Dizinin şiddet sahnelerini de anlatarak bunu başkasından duymadığını, bizzat kendisinin izlediği bir yanlış olduğunu belirten Biçer, “Bu kültürün yarattığı olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması, toplumu kuşatan şiddet politikalarına son verilmesi ve caydırıcı hukuk kurallarının kararlılıkla uygulanması ile mümkün olabilecektir” dedi.

Peki, sizler kadınlara ve meslek gruplarına yönelik şiddet bulunan dizilerin yayından kaldırılma durumu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ülkemizde son yıllarda iyiden iyiye artan kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet durumunun bu izlediğimiz şeylerle ilgisi olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.