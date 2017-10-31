CHP Milletvekili, Tarsus'taki Kazı Alanına Yine Giremedi

Tarsus’ta bir yıldır eşi benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri altında sürdürülen kazı çalışmalarındaki gizlilik devam ediyor. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 5. kez girmek istediği alana sokulmadı.

Hürriyet’in aktardığı habere göre Tarsus’ta devam eden ve tüm ülkenin ilgisini çekmeye devam eden kazı çalışması, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan bir intihar dosyasıyla başladı. Sonrasında önce intihar ettiği düşünülen bir polis memurunun aslında cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkması, bölgenin güvenlik çemberine alınmasına sebep olmuştu.

1 yıl boyunca buradaki gizemli kazı çalışmasının ne denli geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde ilerlediğinden bahsetmiştik. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, daha önce 4 kez farklı girişimlerde bulunmuş ve konuyu meclise taşımış olmasına rağmen kazı alanıyla ilgili bir sonuç alamamıştı. Bu sabah saatlerinde olay yerine tekrar giden Atıcı, karşısında tekrar polis ekiplerini buldu ve alanla ilgili bir bilgiye ulaşamadı.

Yaşananlarla ilgili bir açıklama yapan Atıcı, şunları söyledi: "Bu buraya beşinci gelişim. Her defasında burada ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1 yıldır bu kazı esrarengiz şekilde devam ediyor. Ne olduğunu polisler de bilmiyorlar. Bu esrarengiz ve gizemli kazıda Türk polisi kullanılıyor. Böyle herkesin midesinin bulandığı bir işte polisimizin kullanılması doğru değildir. Bugün geldiğimizde buraya bir de Türk bayrağı asmışlar. Böylesine şaibeli işlerin olduğu, böylesine gizli, gizemli işlerin olduğu bir ortamda Türk bayrağının altına sığınıp bu işleri yapamazlar."