CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını canlı yayınladığı sırada 'Face effect' eklentisini unutunca konuşma sırasında kadraja giren herkes komik görüntüler oluşturdu.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, her zaman olduğu gibi partisinin grup toplantısında konuşma gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını Facebook’tan canlı olarak yayınladı. Fakat Bayır’ın atladığı nokta ‘Face effects’ eklentisinin yayın sırasında açık olduğuydu. Yaklaşık 18 dakika süren yayın boyunca CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti üyeleri ve gazeteciler Face effects sayesinde şekilden şekle girdi.

Yayını izleyenler ilk başta Kemal Kılıçdaroğlu’nu Yüzüklerin Efendisi’nin ak sakallı büyücüsü Gandalf efektiyle görünce olup bitene bir anlam veremedi. Fakat kısa süre sonra durumu fark eden izleyiciler, yayını gerçekleştiren Tacettin Bayır’ı yorumlar ile uyarmaya çalışsalar da Bayır, yorumlara bakmadığı için hata devam etti. Nihayetinde olup biten fark edildi ve yayın panikle kapatılıp Facebook’tan silindi.

Konu ile ilgili Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Bayır, ‘’Genel Başkanımız da İzmir milletvekili olduğu için konuşmalarını kendi Facebook hesabım üzerinden hep yayınlıyorum. Bunu aylardır da yapıyoruz. Yayını da danışmanımın telefonundan yapıyorum, ama yayını yaptığım Facebook hesabı bana ait. Salı günü de yine danışmanım cep telefonunu getirip önüme koydu. Yayının 15. dadikasında olayı fark ettik. Hatta önce, ‘eyvah saldırıya uğradık’ diye aktrollerin günahını da aldık doğrusu.’’ dedi.

‘’Korkudan da hemen yayını kapattık. Fakat sonradan öğrendik Facebook’ta yeni bir uygulama başlamış, o uygulama da açık kaldığı için ondan kaynaklanmış. Ama sonra bir baktık ki olay büyümüş, acayip bir şey olmuş, sosyal medyada yayılmış. İstemeden yaptığımız bir şey oldu. Tabii çok üzüldük.’’ diyen Bayır, ‘’Danışmanım da çok üzülüp paniklemiş, hemen istifa mektubu yazıp getirdi. Ben de, ‘dur bakalım, genel başkan arayıp o şapkayı kafama nasıl geçirdiniz demezse bir şey olmaz’ diye takıldım. Ben şu anda genel başkanımızın verdiği görevle, elektriği kesilen köylerle ilgili bir araştırma için Mardin’deyim. Genel başkanımız da şu ana kadar aramadı. Bakınca ben de gülümsedim o görüntülere ama istek dışı gelişen bir şeydi.” dedi.