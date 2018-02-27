CHP: Uber Uygulaması Küresel Hırsız, İstanbul’dan Kovacağız!

Son yılların en gözde yolculuk uygulaması Uber’e yönelik hükümet cephesinden gelen sert eleştiriler, muhalefet partisi CHP’den de destek görmeye başladı. CHP, Uber’in ülkemizde en çok faaliyet gösterdiği şehir olan İstanbul’dan kovup yerine İBB’nin İTaksi uygulamasını getireceğini söyledi.

Silikon Vadisi’nin en hızlı büyüyen teknoloji ve ulaşımcılık girişimlerinden olan Uber, sivil araç sahiplerinin şehir içinde taksicilik yapmalarına olanak tanıyor. Yolcular sarı renkli resmi taksilere kıyasla çok daha uygun fiyatlara seyahat ediyorlar. Ülkemizde en çok İstanbul’da kullanılan Uber, Çeşme ve Bodrum’da da hizmet veriyor.

Hükümet cephesinden mağdur olan sarı taksicilere yönelik destek söylemleri, muhalefet partisi CHP’den de destek buldu. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, “İstanbul’dan Uber’i kovarak İBB’nin başlatmış olduğu İTaksi uygulamasını da İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na vereceğiz” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de 5000’in üzerinde araç sahibi Uber şoförlüğü yapıyor. Şu anda 83 ülkenin 647 şehrinde kullanılan uygulama İstanbul Büyük Şehir Belediyesine’de şehir içi ulaşım konusunda ilham kaynağı oldu. Aynı sisteme sahip iTaksi uygulaması Mayıs 2017’de tanıtılmıştı.

Akif Hamzaçebi’nin açıklamaları, Taksiciler Esnaf Odası’na düzenlediği bir ziyaret sırasında geldi. Hamzaçebi sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“Taksici esnafı dediğimiz zaman çok büyük bir kitleden bahsediyoruz. İstanbul’da 17.395 taksici esnafı var. Tüm Türkiye’de bu sayı 75.000'dir. 75.000 takside 225.000 kişi çalışıyor. Bu da yaklaşık 1 milyonluk nüfusun geçimini bu alandan sağlaması demektir. Özellikle İstanbul’daki taksi pazarına küreselleşmenin şirketleri hakim olmak istiyor."

“Esnaf odası başkan vekili bunu küresel korsan olarak isimlendirdi. Küresel hırsız diyebiliriz, her şey diyebiliriz. Teknolojiyi kullanarak internet üzerinden oluşturulan ağ sayesinde ticari taksiler dışında bir taşıma ağı oluşmuş durumda. Vergi ödeyip ödemedikleri bilinmiyor. Şirketler de yurt dışında olduğu için burada vergisiz bir alan söz konusu.”

İstanbul’da açık olan ve internet üzerinden insanların taksi çağırmalarına olanak tanıtan iTaksi uygulaması, Hamzaçebi’nin sunduğu verilere göre İstanbul’da 4000 taksinin çalıştığı bir sistem oldu. Uygulamanın %4.95 oranında komisyon aldığını ve bu rakamın taksiciler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu belirten Hamzaçebi sözlerini şöyle tamamladı:

“İstanbul taksicilerinin belalısı olan, onun kazancına göz dikmiş olan Uber’i kovacağız. İBB’nin başlatmış olduğu iTaksi uygulamasını da İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nden çıkartıp İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na vereceğiz”

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