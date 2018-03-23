CHP Milletvekilinden Şok İddia: D&R, Amazon'a Satılacak!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı açıklama ile Doğan Holding'e ait olan D&R'ın Amazon'a satılacağını iddia etti.

Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük e-ticaret şirketi olan Amazon, bu ay sonu itibari ile Türkiye’de hizmet testlerine başlayacak. İstanbul Ticaret Odası'nın kayıtlarına göre Amazon, hizmetlerini Türkiye’de kurduğu Amazon Turkey Services Yönetim Destek Hizmetleri Limited Şirketi üzerinden sağlayacak.

Yine bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Doğan Holding, Doğan Medya Grubu’nu Demirören Grubu’na satarak Kanal D, CNN Turk, Posta ve Hürriyet gibi medya organlarını bünyesinden çıkarmıştı. Fakat CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın iddiasına göre Doğan Holding’in ‘medya’ satışları bununla bitmeyecek.

Twitter üzerinden bir açıklama yapan CHP’li Yarkadaş, ‘’Doğan Medya Grubu, kitap ve müzik sektöründe büyük bir pazara sahip olan D&R mağazalarını dünyaca ünlü AMAZON.COM'a satacak ve yayıncılık faaliyetlerini tamamen sonlandıracak.’’ diyerek Doğan Holding’in tüm medya kuruluşlarını elinden çıkaracağını belirtti.

Habertürk.com’dan Eren Güler’in haberi ise Doğan Holding ile Amazon arasında bir satış gerçekleşme ihtimali olduğunu destekler nitelikte. Güler’in haberine göre Amazon, Türkiye’de 5 bin metrekarelik bir ofis kiralayacak. Bu da e-ticaret devinin Türkiye’deki faaliyetlerinin oldukça kapsamlı olacağının bir göstergesi olabilir.