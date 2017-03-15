Chrome 57, Şarjınızın Uzun Süre Gitmesine Yardımcı Olacak!

Google, yeni Chrome 57 tarayıcısı ile dizüstü bilgisayarlarda şarjınızı çok daha verimli kullanacak.

Google 2 Eylül 2008’de Google Chrome’u piyasaya sürdüğünde, hiçbirimiz bir tarayıcıya bu kadar bağlanacağımızı bilmiyorduk. Dünya üzerinde yapılan istatistiklere göre, 2015 yılında internet kullanan insanların %27’si Google Chrome tarayıcısı üzerinden internete giriyor. Son dönemde ortaya çıkan işlemci ve ram tüketimi, kullanıcıları Chrome’dan uzaklaştırsa dahi Chrome’un hala piyasanın galibi olduğunu varsayabiliriz.

Arkasında Google gibi bir dev olduğu düşünülürse, piyasanın galibi olmasını az çok anlayabiliyoruz. Son dönemlerde çıkan performans düşüklüklerine sorun bulmaya çalışan Google, sorunu Chrome 57 ile çözecek.

Chrome 57 ile bilgisayarlar ve telefonlarınızın bataryaları daha uzun süre dayanacak. Özellikle bilgisayarlarda çok güç tüketen sekme sorunlarını gidermek için çalışmalar yürüten Google, arka plan sekmelerinin her birini çekirdeğin %1’lik kullanımını geçmeyecek şekilde ayarlayacak. Ancak bu duruma medya ve ses açan sekmeler katılmıyor.

Chrome 57’nin arka plan sekmelerinde kullanacağı yeni politikası, ilk başta %25 daha çok verim sağlayan arka plan sekmelerini sağladı. Google yeni tarayıcısı ile birlikte güç tüketimini en aza indirmeyi hedefliyor. Bildiğiniz gibi Google Chrome’un en çok dikkat çeken yanı, ram başta olmak üzere birçok donanımı fazla fazla kullanmasıydı. Google, bu durumu ortadan kaldırmaya çalışıyor.