Android için Chrome'un en yeni kararlı sürümü, Google Play'de geçtiğimiz hafta yayımlandı ve Google hemen ardından bir sonraki sürüm için çalışmalara koyuldu.

Sıradaki Android tarayıcısı, Chrome 60 sürümü beta sürümüyle indirilebilir durumda. Aynı zamanda bir sürü yeni özellik de API iyileştirmeleriyle geliyor. Kullanıcılar artık arama yaparlarken seslerini kullanabilecekleri bir kısayol aracına kavuşacaklar.

Google ayrıca, tarayıcının farklı web sitelerindeki, farklı yazı tipi yükleme yeteneğini de geliştirdi. Genellikle Chrome, kullanılan yazı tipi kullanılabilir okununcaya kadar işlemi geciktiren bir yapıya sahipti. Yani tarayıcı indirene kadar web sayfasının yüklenmesini beklemek zorunda kalıyorduk. Ancak Chrome 60 beta, kullanıcıların yazı tiplerini indirirken Chrome'un metin içeriğini görüntülemeleri için yeni bir CSS font tanımlayıcıyı destekliyor.

Chrome'un yeni beta sürümü, tarayıcıyı her zamankinden daha güvenli ve daha hızlı hale getiren yeni ödeme ve şifre yazılımlarını içerecek.

Diğer değişikliler ve detaylı bir inceleme için Chrome 60 beta sürümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bakalım Google önümüzdeki Chrome tarayıcıları içinde aynı istikrarı koruyabilecek mi? Çünkü hala hız geliştirmesi bekleyen ciddi bir Android kitlesi var.