Chrome, Paylaşılan 'Dağınık' Linkleri Otomatik Düzeltecek!

Google'ın yakın zamanda tüketicilerine sunduğu Chrome 64 güncellemesiyle, paylaşılan dağınık (ya da karman çorman diyebiliriz) linkleri daha sade hale getirecek.

Çoğu kullanıcının bilgisayarında kullandığı ana internet tarayıcısı olan ancak son zamanlarda Opera ve Firefox gibi üreticilerin tarayıcıları tarafından sıkıştırılan Chrome, yeni güncellemesiyle önemsiz gibi görünen ancak oldukça işlevsel bir özelliği getirecek.

Artık bir bağlantıyı paylaştığınızda gereksiz uzun linkten ziyade ana bağlantı linkini göreceğiz. Başka bir deyişle Google yeni güncellemesiyle kopyala yapıştır sırasında linki otomatik olarak kısaltacak. Chrome 64 sürümüyle birlikte gelen özellik URL'nin ekstra olan bölümünü silmesine rağmen yönlendirme bilgilerini etkilemeyecek.

Android Police'de yer alan habere göre oldukça yararlı gibi gözünen bu özelliğin birkaç dezavantajı da bulunuyor. Örneğin daha uzun makalelerdeki belirli özel bölümlerin ana etiketlerini kaldıran özellik, kullanıcı linke tıkladığında sayfanın en yukarısına götürür. Yani kaldığınız yeri bir arkadaşınızla paylaşmaya çalıştığınızda bu mümkün olmayacaktır. Bu özellik Chrome 64 güncellemesiyle gelen özelliklerden sadece biri. Bununla birlikte yeni güncellemeyle beraber Google, istenmeyen sinir bozucu reklamları da otomatik olarak engelleyecek ve videoların otomatik oynatımını durduracak.