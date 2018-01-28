Intel işlemcilerde ortaya çıkan Meltdown ve Spectre adı verilen güvenlik açıklarına yönelik ekstra koruma getiren Chrome 64 versiyonu, aynı zamanda bazı önemli güvenlik sorunlarına da çözüm getiriyor.

Google internet tarayıcısını 64. versiyona yükselterek, Chrome'un yeni kararlı sürümünü yayınladı geçtiğimiz hafta. Meltdown ve Spectre'ye karşı getirilen korumalar, programa yapılan en önemli eklentiler arasında yer alıyorlar. Bildiğiniz üzere Meltdown ve Spectre, güvenliğe dönük geniş kapsamlı etkileri nedeniyle sektörde ciddi anlamda ses getiren bir çift güvenlik açığı olma özelliği taşıyorlar. Zira yazılımı değil, bilakis işlemcilerin kendisini doğrudan hedef alan bu açıklar, yüzmilyonlarca cihaza etki yapabilecek potansiyele sahipler. Google son haftalarda bu açıklara karşı bazı korumalar geliştiriyor olmakla birlikte, 'SharedArrayBuffer' işlevini devre dışı bırakarak potansiyel saldırıların önüne geçilebilecek ek bir mekanizmayı da hizmete soktu.

Son yapılan bu eklentilerin az sayıda Chrome kullanıcısına doğrudan faydasının olacağı yönünde tahminler bulunmakla birlikte, tarayıcıyı daha güvenli hale getirecekleri de aşikar. Chromebook kullanıcılarının büyük bölümü, yakın zamanda getirilen KPTI destek sistemi sayesinde Spectre ve Meltdown açıklarına karşı halihazırda kısmen daha korumalı durumdalar. Az sayıda eski Chrome OS cihazları henüz güncel yamayı almamış olmakla birlikte, Google ve Google'a üretim yapan üreticilerin önümüzdeki haftalarda bu cihazları da koruma altına almaları bekleniyor. Chrome 64 aynı zamanda son zamanlarda gelişen toplamda 53 güvenlik açığına karşı yama getiriyor. Bu listede bağımsız araştırmacıların belirtmedikleri güvenlik açıklarına yönelik güncellemeler yer almıyor. Yani bunların haricindeki güncellemeler de söz konusu. Son güncelleme ile birlikte getirilen çözümler Web GL URL sızıntılarından, otomatik doldurma işlevinde bazen gerekli olan yetersiz güvenlik gereksinimlerine kadar geniş bir aralıkta değişiklik gösteriyor. Meltdown ve Spectre'ye yönelik olarak getirilen ek koruma mekanizmalarının yanında getirilen diğer güncellemeler, yüksek seviyede sorunlara yönelik geliştirilmiş yazılımlar olarak tanımlanmıyor fakat, bunların bir çoğu ciddi güvenlik açıkları olarak kategorize ediliyorlar.