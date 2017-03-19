Chrome'a Grafik Güncelleştirmesi Yapıldı

Chrome 56 ya da daha güncel sürümü kullananlar, internette daha gerçekçi grafiklere sahip olacaklar.

Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı Chrome, geçtiğimiz zamanlarda önemli bir güncelleme aldı. Eğer tarayıcıyı kullanırken internetteki üç boyutlu görsellerde bir gelişme fark ettiyseniz, yanılmıyorsunuz.

Chrome ekibi, yayımladığı yeni güncellemeyle birlikte Google Chrome 56 ya da daha üzeri bir sürümü kullananlar için WebGL 2.0 standardını desteklemeye başladı. Bu sayede tarayıcıdan daha fazla performans alacaksınız, yeni doku tipleri ve yeni görsel efektlere tanık olabileceksiniz. Bu efektleri biraz açacak olursak, görsellerde daha keskin katmanlar, daha gerçekçi bir doku görebilmeniz bundan böyle mümkün olacak.

Daha da önemli olan nokta ise Chrome, bu güncellemeyle birlikte artık yeni nesil mobil oyunlarda kullanılan OpenGL ES 3 özellikleriyle aynı seviyede. Hatta bundan sonra belki telefonunuzdaiki favori oyununuzu Chrome'a grafik detaylarından ödün vermeden aktarmak mümkün olabilir. Söz konusu güncelleme tüm masaüstü platformlar için yapılmış durumda. Android sürümü için bu güncellemenin yakında geleceği belirtildi.

Fakat şu noktada bunun bir yenilik olmadığını da belirtmek gerekiyor. Chrome'un çok fazla kullanıcısı olmasına rağmen WebGL 2.0 desteği halihazırda Firefox ve Opera tarafından veriliyordu. Chrome bu adımı biraz geç atmış diyebiliriz.