Google, Chrome 62 sürümünde daha internet adresini yazarken onun güvenli olup olmadığını anlayacağımız bir özellikle geliyor.

Sürekli var olan tarayıcılar arası rekabetin artık güvenlik üzerine devam etmesi sonucunda son kullanıcılar, daha verimli kullanıma sahip olmaya başladılar. Google Chrome, çıktığı günden bu yana Opera, Firefox ve Safari gibi rakiplerine göre daha stabil çalışmayı bildi. Artan güvelik endişeleri artık tüm insanların ne pahasına olursa olsun girmek zorunda oldukları internet ortamında arşa çıkmaya başladı.

Chrome, yeni güncellemesi ile sizi arama çubuğuna “güvenli” olarak etiketlenmeyen siteler ile ilgili bir şey yazarken uyarmaya başlayacak. Evet, daha siz yazarken gitmek istediğiniz adresin güvenlik durumu hakkında bilgilendirileceksiniz. Ayrıca gizli sekme modundaysanız, şifrelenmemiş bir web sitesi “güvenli değildir” uyarısına sahip olacak.

Aşağıdaki örnekte nasıl işlediğini görmeniz mümkün:

Google'ın tüm web sitelerini daha güvenli HTTPS protokolünü kullanmaya zorlamanın bir parçası olarak Chrome 62, HTTP sitelerini ziyaret ettiğinizde daha fazla uyarı içeren yenilikler getirdi. Birkaç ay önce Chrome 56 sürümünde şifreleri ve kredi kartı bilgilerini isteyen kullanıcılar, şifrelenmemiş siteleri adres satırındaki URL'lerin hemen yanında "güvenli değil" olarak etiketlemeye başlamıştı. Chrome Güvenlik Ekibi'nin bir blog yazısı, korunmaya değecek tek veri türünün şifreler ve kredi kartı numaraları olduğu hakkında bir açıklama yaptı.

Gizli moddaysanız hiçbir şey yazmak zorunda bile değilsiniz: Chrome, gizlilik beklentiniz daha yüksek olduğunuzu otomatik olarak varsayacağından ziyaret ettiğiniz tüm HTTP sitelerini işaretleyecektir. Google nihayetinde şifreleme kullanmayan her şeyi web'de işaretlemeyi planladığından, Chrome'un gelecekteki sürümlerde daha fazla güvenlik uyarısı ile karşılaşmak doğal olacak.

Daha siteye girmeden gelen uyarılar insanı fazlasıyla düşündürüyor. Zira bazı güvenlik açıkları sayesinde söz konusu sitelere girmeniz yetiyor. Google’ın detay boyutunda kalan bu önemli özelliği, bu bilgi akışına sebep olacak güvenlik açıklarının arttığı anlamını taşıyor.