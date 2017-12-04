Chrome, Android İçin HDR Video Desteği Verecek

High Dinamic Range anlamına gelen; video ve işlevsel fotoğraf için karanlık dengesini düzenleyen HDR desteği, Android telefonlar için Chrome üzerinden YouTube ve Netflix gibi uygulamalara da geliyor.

Öncelikle HDR teknolojisinden biraz bahsetmek gerekirse; kısa süre içerisinde farklı ışık ayarları ile çekilen 3 kare birbiri üzerine kombine edilerek, resim ve videolardaki karanlık noktaları azaltmaya yarayan gelişmiş fotoğraflama tekniği diyebiliriz. Bu teknoloji zaman zaman istemeyen sonuçlar doğursa da arka plan dengesini önemli ölçüde düzeltiyor.

Google Chrome üzerinden Android işletim sistemi için, HDR oynatmayı destekleyebilen uygulamalar arasına YouTube ve Netflix katılmak üzere. XDA tarafından desteklenen Chromium Gerrit, Chrome’a yapılan son 2 güncelleme sonrasında oyun dışı kaldı.

Chrome sürümleri ile üçe ayrılıyor;

Chrome Stable: En az hataya sahip olan sürümüdür.

Chrome Beta: Deneme sürümüdür.

Chrome Dev: Kullanıcılar tarafından geliştirilen sürümüdür.

Chromium ise Dev ve Beta sürümlerinin karşımı diyebiliriz. %100 açık kaynak kodlu olarak kullanılan Google'ın deneme tahtasıdır.

HDR videoları izleyebilmek için öncelikle bu teknolojiyi destekleyen bir telefonumuzun olması lazım. Bu senenin amiral gemilerinin tümünde HDR desteği bulunuyor. Eğer sizinde mevcut telefonunuz destekliyorsa tek yapmanız gereken biraz beklemek ardından internet üzerindeki HDR videoların tümü Chrome tarafından önünüze serilecek.