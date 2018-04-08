Chrome, Bir Hata Nedeniyle Bilgisayarınızı Tarıyor

Google Chrome sektörün yıldızı olsa da bazı hata paylarına sahip olabiliyor. Bu bağlamda gelen bilgilere göre Chrome’un, muhtemel bir hata nedeniyle Windows bilgisayarları taradığı ortaya çıktı.

Chrome tarayıcılar söz konusu olduğunda, çıtayı yukarılara taşıyor. Ancak bazı zamanlarda Chrome da bir geliştiricinin elinden geçmeye mahkûm kalıyor. Engadget’in yakın tarihli bir raporunda paylaşılan rapora göre Chrome, olası bir hata nedeniyle kullanıcıların Windows bilgisayarlarını tarıyor.

Yine aynı raporda, Google’ın geçen yıl Chrome’a birkaç antivirüs özelliği getirdiği ve bunun tüm indirme geçmişinin taratılmasına neden olduğunu açıkladı. Bu noktada eğer siz de benzer sorunu yaşıyorsanız, oldukça basit bir çözümü var.

Tarayıcınızda chrome://downloads sayfasına giderek, sağ üstteki menüden tüm indirilenleri temizleyebilirsiniz. Bu sayede Chrome, tüm dosya listelerini temizleyecek ve başlangıçta temizlenecek bir dosyaya sahip olmayacaktır. Çok sayıda indirilmiş dosya listeniz varsa, bu başlangıç zamanını biraz daha iyileştirebilir.

Bu basit bir çözüm olsa da herkes tüm indirme geçmişini temizlemek istemeyebilir. Bu noktada yayınlanan raporda, Chrome geliştirme ekibinin konu hakkında çalıştığı ve gelecek güncellemelerde bunun çözümleneceği belirtiliyor. Ancak kullanıcılar güncelleme gelene kadar yukarıda eklediğimiz çözümü de kullanabilirler. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Siz de benzer bir sorun yaşıyor musunuz?