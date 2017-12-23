Google'ın uzun bir süredir Chrome'a getireceği radikal değişiklikleri test ettiği Chrome Canary'ye Youtube'a benzer bir video oynatıcı geldi.

Google Chrome'un mobil versiyonu Firefox ve Edge gibi tarayıcıların yanında özellik anlamında sönük kalsa da, hala en çok tanınan ve insanlar tarafından en çok kullanılan mobil tarayıcılardan biri. Bir süredir bu özellik sıkıntısını da Canary sürümü üzerinden çözmeye çalışan Google, Chrome'a getireceği tüm büyük özellikleri bu bir nebze test sürüşü olan versiyona getiriyor. Ancak genelde bu sürüm biraz kararsız ve test sürüşü bir versiyon olduğu için bazı hatalara sahip.

Chrome Dev. ve Canary ekibi şimdi de Chrome Canary'ye Youtube'a benzer bir video oynatıcı getirdi. Bildiğiniz gibi Chrome'un kendi tarayıcı içerisindeki video oynatıcı, oldukça az özelliklere sahip ve neredeyse 2000'li yılların başına ait özelliklere sahipti. Hatta girdiğiniz sitedeki video oynatıcının kendi özellikleri daha iyiyse bile, Google sitelerin mobil versiyonuna bu tarayıcı uyarladığı için pek tercih imkanınız da bulunmuyor.

Canary'ye gelen video oynatıcının özellikleri ise neredeyse Youtube'un mobil uygulamasındaki video oynatıcı ile aynı özelliklere sahip. Videoyu ileri veya geri sarmak için ekranın soluna veya sağına çift tıklatma, videoyu durdurmak için ekranın sol köşesine dokunmak yerine ortasına dokunarak durdurma/başlatma yapma gibi özellikler getirilen oynatıcı Canary kullanıcılarına opsiyonel olarak sunulmuş durumda.

Tarayıcıyı kulanıma açmak için ayarlar bölümünden "#enable-modern-media-controls" kısmına girip "Enable" yapmanız yeterli. Siz ne düşünüyorsunuz? Google sanki video oynatıcı konusunda biraz geç bile kalmadı mı?