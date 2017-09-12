Açtığınız Sekme Sayısına Göre Yaşayan Avatar: Tabagotchi!

Google’ın eklentilerle ve dev bir mağazayla zenginleşen tarayıcısı Chrome’da, size sekmeler konusunda kemeri sıktıracak bir avatar eklentisi var. Siz sekme sayısını azaltmadıkça onun yaşaması imkansız hale geliyor.

Sanal bebekleri bilirsiniz. Hani şu 90’lı yıllarda çocukların elinde olan 3 ila 5 tuşlu, küçük ekranlı anahtarlık şeklindeki cihazlar. Şefkat duygusunu ve sorumluluk bilincini tetikleyen, olcukça sevimli dijital karakterlere bakıcılık yaptıran ve tüm dünyayı kasıp kavuran oyuncaklardan. Hala hatırlamayanlar için aşağıya bir görsel bırakıyorum:

Elbette her yanımızı saran akıllı telefon teknolojileriyle artık böyle oyuncaklar sadece birer uygulama olarak hayatlarına devam ediyorlar. İşte bu değişime öncülük eden Google’ın bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda kullanılan internet tarayıcısı Chrome için kullanışlı ve nostaljik bir eklenti var.

Bir nevi sanal bebek diyebileceğimiz Tabagotchi, yaşaması için olabildiğince az sekme açmanız gerektiğini ya da gereksiz sekmeleri kapatmanız gerektiğini size hatırlatıyor. Aksi halde sevimli avatar karakterimiz dramatik bir şekilde ölüyor:

Tüm işleri tıpkı bizler gibi sekmeler başında geçenler için oldukça üzücü deneyimlere sebep olabilir. Ancak kişisel olarak belirtmem gerekiyor ki, test etmeye başladıktan sonra her yeni sekmemde gözüm Tabagotchi’yi aradı. Açtığım her yeni sekme sağlık puanından 4 nokta silerken, işimi yapmanın hiç de bu kadar zor olacağını bilemezdim. Nitekim 25’ten fazla sekmeye ihiyaç duymadığım için onu hayatta tutmayı başardım.

İnternet başındayken, hem kafa sağlığınız hem de kullandığınız cihazın performansı açısından sekme sayınızın büyük önemi var. Özellikle işiniz tarayıcısız mümkün değilse şuradaki bağlantıyı tıklayarak Tabagotchi’yi denemenizi öneriyorum. Gözle görülür bir etki yarattığını zamanla anlayacaksınız.