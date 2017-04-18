Google Earth yenilendi ve Chrome ile birleşti: Artık daha stabil, daha gerçekçi bir o kadar da eğlenceli gezilere hazır olun.

Yeniden tasarlanan yılların uygulaması Google Earth, koca bir nesle Dünya’yı tanıtmaya, cadde cadde gezdirme imkanı sunmaya devam ediyor. Google’ın uydulardan aldığı görüntüleri birleştirek oluşturduğu dev ayrıntılı dünya haritası, aynı zamanda araştırmacılara da kaynaklık eden önemli bir veri bankası sunuyor.

Yeni sürüm kullanıcıların belirli konumların 3D haritalarını görmesine, dünyanın dört bir yanındaki rastgele yerler hakkında bilgi edinmesine ve kendi Chrome tarayıcısından veya mobil cihazlarından rehberli turlarla keşfe çıkmasına olanak tanıyan yeni özellikler getirecek. Program kurarak çalıştırdığımız sürüme nazaran daha yumuşak grafikler ve daha kullanışlı bir arayüz sunması oldukça dikkat çekici. Ayrıca düşük hızda internet bağlantılarında kasmaya başlayan program sürümü gibi donmalar da yaratmıyor. Hızınız düşükse sadece biraz beklemeniz yeterli.

Bu turların etkileşimi bilim insanları, belgesel uzmanları tarafından yönlendiriliyor ve kullanıcıların dünyamız hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı oluyor. Google, primat uzmanı Jane Goodall'ın liderliğindeki ekibinin Tanzanya Gombe Ulusal Parkı'nın turu da dahil olmak üzere 50’den fazla turu hizmete sokacağını söyledi.

BBC tarafından tanıtılan altı farklı yaşam alanına özel yapılan video gezileri ve Maya kalıntılarını öğrenmek için sunucu olan Susam Sokağı’nı unutulmaz kuklası Lola'yla çocuklar da düşünülmüş durumda.

Google’ın arama motorundaki vazgeçemediği özelliklerden birisi olan “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonu, bu yenileme çalışması kapsamında Google Earth içine geldi. Bu butonu kullanarak Dünya üzerinde merak edilesi her mekanda tura çıkmanız mümkün olacak.

Google Earth'ın söz konusu yeni sürümü, tıpkı önceki sürümler gibi Android için henüz ülkemizde yayınlanmış değil. Bu konuda Google'dan gelen resmi bir açıklama henüz bulunmasa da ülkemizde yayına girdiği anda sizinle paylaşacağız.

Yenilenen Google Earth hizmetine şuradaki bağlantıdan erişebilirsiniz.