Google, istenmeyen pop-up reklamları yeni güncellemeyle birlikte kaldırmaya çalışacak.

Bir internet sitesinde dolaşırken nasıl olduğunu anlamadan oldukça rahatsız edici bir şekilde herhangi bir başka bağlantıya hepimiz yönlendirilmişizdir. Bunun ne kadar can sıkıcı ve sinir bozucu olduğunu tarif etmenin sanırım herhangi bir sözcük karşılığı yok. Google, bu şekilde reklamlar kullanılan siteleri daha katlanılabilir bir hale getirmek için Chrome'a ​​bazı yeni korumalar getiriyor. Chrome'un, önümüzdeki birkaç ay içerisinde pop-up reklamlar olarak bilinen kullanıcıyı istem dışı farklı sekmelere yönlenlendiren bağlantıları kaldıracağı açıklandı.

Google'ın yeniden yönlendirmeleri engelleme planı üç bölümden oluşacak; ilk başta, reklamların, tıklanmadıklarında başka bir siteye yönlendirilmesini engelleyecek ve kullanıcıya yönlendirmenin engellendiği beliritilecek. Daha sonra, ters bir pop-up gibi davranan yönlendirme türünü engellemeye başlayacak; bir reklama tıklanıldığında tıklanan reklam yeni bir sekmede açılacak. Google bunun "etkili bir şekilde Chrome'un açılır pencere engelleyicisinin bir manevrası" olduğunu ve orijinal sekmenin yönlendirilmesine engel olmaya başlayacağını düşünüyor.

Google daha sonra video gibi görünen ancak oldukça hain bir şekilde kullanıcıyı farklı websitelerine yönlendiren sitelere de el atacak. İlk iki değişiklik, Chrome 64 ve 65 güncellemelerinin bir parçası olarak gelecek. Chrome 64, şu anda beta aşamasında ve 2018 yılının ilk aylarında herkes tarafından kullanılabilecek. Üçüncü değişiklik ise Ocak ayında faaliyete geçecek. Google, bugün site sahiplerinin web sitelerinin uyumlu olup olmadığını kontrol etmelerini sağlamak için yayınladığı "Kötü Muamele Deneyimleri Raporu" adlı bir araçla sistemi en iyi hale getirmeye çalışacak. Eğer yönetmeliğe uygun olmayan site olursa Chrome 30 günlük bir ceza uygulayacak. Sizce de harika bir karar olmamış mı?