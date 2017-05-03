Kullandığınız web tarayıcıları, artık ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa alternatif birşeylere bakmanız gerekiyor gibi. Chrome'dan, Microsoft Edge'den, Firefox'tan sıkıldıysanız sizin için birkaç önerimiz var.

Şu anda hangi web tarayıcısını kullanıyorsunuz? Çoğumuz Chrome, Firefox, Opera, Safari ve Microsoft Edge’e sıkı sıkıya bağlıyız. Bunun temel nedeni ise çok da sorgulamadan çoğunluğun kullandığı tarayıcıları kullanıyor olmamız. Ancak bunların hepsi çok iyi performans vermiyor, hele ki gayet iyi alternatifleri varken. İşte hız, güvenlik, RAM kullanımı ve birçok eklenti açısından kullanışlı olan; popüler tarayıcılara 3 alternatif.

1- GreenBrowser

GreenBrowser, adından da anlaşılacağı gibi enerji tasarrufu iyi olan çevre dostu bir tarayıcı. Aç gözlü kardeşlerine(Chrome gibi) nazaran hem daha az enerji hem de az RAM tüketiyor. Üstelik de onlardan daha hızlı. Ayrıca büyük tarayıcılarda olan önemli eklentilerin çoğunu destekliyor. Daha çok tanıması, kullanılması gereken bir tarayıcı. Buradan ulaşabilirsiniz.

2- Vivavaldi

Siz de benim gibi tarayıcınızda onlarca sekme açanlardansanız, Vivaldi sizin için ideal bir internet tarayıcısı. Artık tarayıcılar çok fazla RAM tüketiyorlar, sonuç olarak eğer onlarca sekme açıksa sayfa birden kapanabiliyor. Hatta bazen sistem kendini yenilemek zorunda bile kalabiliyor. Vivaldi için bu sorunların tek çözümü diyebiliriz. Tek bir tarayıcı penceresinde birden fazla sekmeyi aynı ekranda görüntüleme olanağı gibi ilginç bir özellik sunan Vivaldi ile sekmelerinizi organize edebilirsiniz. Birden fazla sayfayı gözlemleyebilmek de özellikle birkaç platformda gerçek zamanlı iletişim kurarken gayet kullanışlı. Chromium üzerine inşa edilen uygulama, web tarayıcısını aktif kullananlar için ideal. Buradan ulaşabilirsiniz.

3- Tor

Tor’u duymayan var mı? Soruyu değiştiriyorum: Tor’u hiç kullanmamış olan var mı? Güvenlik ve gizlilik açısından Tor’dan daha iyi bir tarayıcıya ben şahsen rastlamadım. Temel odak noktası gizlilik olan bu tarayıcı, yalnızca HTTPS protokolü ile bağlantı kuruyor ve tüm eklentileri bloke ediyor. Bazı illegal aktiviteler nedeniyle Tor kullanmanın kötü bir algıya sahip olduğu doğrudur, ancak insanın olduğu her yerde siyah ve beyaz olacaktır. Tor ağı ise gri bir alan. Burada bağlantınız şifrelendiği için size ulaşamazlar. İstihbarat servisleri yalnızca sizi izlemekle yetinebilirler. Gizliliğinize önem veriyorsanız, Tor ideal bir tarayıcı. Buradan ulaşabilirsiniz.