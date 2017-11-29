Airbnb ve Groupon kullanıcılarının web siteye girişte problem yaşadıklarını belirtmeleri üzerine iki web site kullanıcılara sitelerini Chrome için optimize ettiklerini söylemişti. Bunun üzerine Chrome geliştiricisi Jeffrey Yasskin ise şirketlere 'Lütfen sitelerinizi sadece Chrome için oluşturmayın' dedi.

Hepinizin malumudur ki 2017 yılındayız ve hatta o da bitmek üzere. Artık çok daha iyi bir internete ve teknolojiye sahibiz. Web sitelerinin belirli tarayıcılarda belirli işlemler gerçekleştirdiği dönemler çoktan geride kaldı.

Peki neden durduk yere bunları hatırlatma ihtiyacı duyduk? Çünkü kurulalı neredeyse 10 yıl olan Airbnb’nin bunlardan haberi olmayabilir. Airbnb’nin ne olduğunu bilmiyorsanız, kısaca ülkemizde de hizmet veren dünya çapında bir ev/oda kiralama sitesidir.

Bir kullanıcı, Airbnb’de rezervasyon yaparken yaşadığı bir sorunu Twitter üzerinden paylaştı. Kullanıcı Safari’nin 9.1 sürümünü kullanıyordu ve bu nedenle işlemlerini gerçekleştiremiyordu. Zira sürüm Mart 2016’da yayınlanmıştı. Safari şu an da 11.0.1 sürümünde bulunuyor.

Bu durumda Airbnb’nin kullanıcıya minik bir öneride bulunması gerekiyordu; tarayıcıyı güncellemek. Airbnb ise kullanıcıya Chrome yüklemesini, sitenin Chrome’a göre optimize edildiğini söyledi.

İnsanların zorla Chrome’a yönlendirilmesi Google’da bir Chrome geliştiricisi olan Jeffrey Yasskin’i fazlasıyla rahatsız etmiş olacak ki Yasskin, ‘Chrome takımının bir üyesi olarak söylüyorum, lütfen bunu yapmayın.’ dedi.

Groupon da insanları Chrome kullanmaya zorlayan bir başka site. Siteyi Firefox’da açtığında aşırı yavaş yüklendiğini ve komut dosyası hatası aldığını belirten bir Twitter kullanıcısı, Groupon Yardım sayfasından ‘Sitemiz Chrome için optimize edilmiştir.’ cevabını aldı.

Açık standartlara sahip bir dünyada Airbnb ve Groupon gibi sitelerin tek bir tarayıcıya optimize edilmelerinin hiçbir açıklaması olamaz. Evet, farklı tarayıcılar farklı HTML5 spesifikasyonlarına sahip olabilirler fakat bu siteyi tek bir tarayıcı üzerine kurmak için bir neden teşkil etmiyor.