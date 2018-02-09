Google, Temmuz 2018'den itibaren Chrome 68 ile birlikte HTTPS kullanmayan siteleri 'güvenli değil' olarak işaretleyeceğini açıkladı.

HTTPS ya da diğer adı ile Hiper Metin Aktarma Protokolü, çevrimiçi güvenlik konusunda tüm sorunları çözmese de koruyucu önlemler alındığı sürece uygulaması ucuzdur ve daha sağlam güvenlik sorunları ile uğraşmak için web site sahibine güçlü bir temel oluşturmaktadır.

HTTPS’nin önemini bilen Google, Temmuz 2018’den itibaren Chrome 48 sürümünde şifrelenmemiş HTTP kullanan web siteleri ‘güvenli değil’ olarak etiketleyeceğini açıkladı. Google’ın bu hamlesi web site sahiplerine ekstra yük bindirirken kullanıcıların da kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacak.

Google yaptığı açıklama ile Chrome OS ve Mac'te Chrome trafiğinin %78’inin korunduğunu, fakat bu oranın Android ve Windows'taki Chrome trafiğinin %68'de kaldığını belirtti. Ayrıca yine Google’ın açıklamasına göre webdeki en iyi 100 sitenin 81’i varsayılan olarak HTTPS kullanıyor.

Fakat BBC.com, Alibaba.com ve IMDB.com gibi büyük web siteleri hala HTTPS kullanmamaktadır. Bu siteler için yeni tehlike yalnızca güvenlik olmayacak. Google’ın ‘güvenli değil’ etiketi, bu sitelerin web aramalarında alt sıralara düşmesine ve bu nedenle de sitelerin gelir kaybına uğramasına neden olabilir.