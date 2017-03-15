Chrome iOS Uygulaması, Safari Benzeri Özellikle Güncellendi

Hemen zaman ayıramadığınız içerikleri, daha sonrası için kaydedebileceksiniz. Sürüm 57 ile Chrome'a gayet kullanışlı bir özellik geliyor.

iOS platformuna özel olarak çıkarılan Chrome tarayıcısı, Safari'de olan okuma listesine benzer bir özellikle güncellendi. Bu güncellemeyle birlikte Chrome'un iOS versiyonu 57 oldu.

"Daha Sonra Oku" özelliğini getiren Google Chrome'un bu hamlesi tıpkı Safari'de olan "Reading List" özelliğine benziyor. Adından da anlaşılabileceği üzere bu özellik, uzun makale ve benzeri yazıları, daha sonra zamanınız varken okuyabilmeniz için kaydetmeyi sağlıyor. Hatta Google'ın açıklamasına göre kaydettiğiniz yazıları daha sonra okumak için internete bağlı olmanız dahi gerekmeyecek. Zira bu makaleler cihazınıza kaydolacak.

Özellik içerisinde okuduğunuz ve okuyacağınız bölümleri de ayırabiliyorsunuz. Apple'ın kendi okuma listesinde bu özellik bulunmuyor. O yüzden burada Chrome 1-0 öne geçmeyi başarıyor. Chrome'un bu okuma listesi özelliği, iOS dışındaki diğer cihazlarda bulunmuyor. Yani iOS'te kaydetitğiniz herhangi bir makaleyi, sadece yine iOS bir cihazda bulabileceksiniz.

Sürüm 57'ye ait başka bir yenilikten bahsedilmiyor. Ancak tabii ki bug düzeltmeleri ve genel iyileştirmeler de yeni güncellemeyle gelmiştir. Buraya tıklayarak iOS için Chrome'u indirebilirsiniz.