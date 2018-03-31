Chrome Makale Öneri Trafiği Tam %2.100 Arttı

Geçtiğimiz sene Google, çoğu insanın favorisi olan Android Chrome tarayıcısına ‘önerilen makaleler’ özelliği getirmişti. Kişinin ilgi alanlarına ve arama geçmişine göre ilgi duyabileceği araştırma ve yazıları önüne çıkaran bu uygulama, geçen bir yılın ardından oldukça büyük bir aşama kat etmiş görünüyor.

Bu yeni sayılacak sekme sayfasının trafiği geçtiğimiz seneye göre tam yüzde 2.100 artmış durumda. Üstelik bu veriler Google tarafından değil, Google Analytics’e alternatif olarak kullanılan istihbarat şirketi Chartbeat’tan geliyor. Geçtiğimiz sene sadece Chartbeat ağında google’a ait yönlendirmeler 15 milyon seyrindeyken bu sene itibariyle bu rakam 341 milyon ziyarete ulaşmış durumda.

Rakamlar oldukça devasa da olsa Google’ın bu başarısını yadırgamamak gerekiyor. Zira Chrome, dünyanın en popüler işletim sisteminin en popüler tarayıcısı; üstelik Google’ın algoritmaları oluşturulmuş en tutarlı istatistiklerden birine sahip ve son derece işlevli bir hizmet sunuyor.

Yukarıdaki grafikte gördüğünüz gibi, Chrome'dan gelen trafik, artık Twitter'daki trafikle neredeyse eşleşiyor. Bu inanılmaz büyümenin daha ne kadar devam edeceği bilinmese de şüphesiz ki insanları okumaya teşvik eden bu sistemin gelişimini izlemek, global bilgi ağına bu denli katkı sağlamasını görmek bizlere gerçekten harika bir bakış açısı sağlayacaktır.