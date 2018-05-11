Chrome OS işletim sistemli Chromebook'ların sayısı artmaya başlarken Google'dan da güzel bir haber geldi. Chrome OS işletim sistemlerinde uygulamaların SD kartları kullanmasına izin verilecek.

Android uygulamalarının Chrome OS'de sunulmasından bu yana, Google'ın dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar için işletim sistemi, eskisinden çok daha kullanışlı hale geldi. Artık Google, Android uygulamalarının SD kartların sağladığı depolama alanını kullanmasına izin vererek uzun zamandır beklenen bir özellik ekliyor.

Reddit kullanıcısı marcellusmartel Chrome OS işletim sistemini 67.0.3396.41 beta sürümüne yükselterek gördüğü bu yeni özellik, yüklü olan herhangi bir Android uygulamasının SD kartı kullanmasına izin veriyor. Neden bu büyük bir yenilik? Film, şarkı, çizgi roman vb. içeriklerin çevrimdışı kopyalarını kaydetmek için Android uygulamaları kullanıyorsanız, bu dosyaları Chromebook'unuzun yerleşik belleğini tüketmek yerine artık bir SD kartta saklayabilirsiniz.

Diğer Reddit kullanıcıları da en son beta sürümüne güncelledikten sonra depolama ayarlarınıza baktığınızda SD kart depolama için yeni bir seçenek görmeniz gerektiğini belirtti. Bunun Chrome OS için resmi sürüme ne zaman geçeceğine dair bir bilgi olmasa da beta sürümünde nasıl göründüğüne baktığımızda, güncellemenin geldiği anda tüm kullanıcıları sevindireceği kesin.