Google'ın işletim sistemi Chrome OS, artık dokunmatik kontrolleri destekliyor ve bu sayede de tablet dostu olmaya bir adım daha yaklaşıyor.

Chrome OS, şimdiye kadar dokunmatik kontrolleri desteklemiyordu. Zaten geçmişe baktığımızda dokunmatik kontrolleri destekleyen pek fazla Chromebook göremiyoruz. Sistemin tasarlanışında dokunmatik kontroller söz konusu bile değildi ancak Google, gerekli bir değişime giderek Chrome OS'a dokunmatik kontrol desteğini ekliyor.

İlk günlerden bu yana Chrome OS, kendini giderek geliştirdi ve uzun bir yol kat etti. Şimdi ise Chromebook'lar çok daha popüler hale geliyor çünkü Google, yavaş da olsa emin adımlarla, sistemine dokunmatik desteğini getiriyor. Bu değişiklik, Youtube videosunda olduğu üzere Chrome masaüstü bilgisayarlarında başlanıyor bile.

Aşağıdaki videodan yeni Chrome masaüstünü görebilirsiniz. Yeni sürümde, yeni bir pencere açmak yerine Uygulamalar düğmesine dokunduğunuzda, uygulama başlatıcısı penceresini ekranın altında görebiliyoruz. Arama çubuğu ise dokunmatik-sesli arama düğmesi ve küçük önerilen uygulamalar ile tamamlanıyor. Ayrıca çubuğu sürükleyerek de Android benzeri görünen uygulama çekmecesini ortaya çıkarabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabilmek için belli izinleri vermek ve özellikle geliştirici modda çalıştırmak gerektiğini de belirtelim.