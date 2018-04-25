Linux tabanlı işletim sistemi Chrome OS, Linux’te kullanılan 'Adapta' GTK temasını kullanmaya başlayacak.

2009’da duyurulup 2 yıl sonra hayatımıza giren Chrome OS işletim sisteminden bahsedecek olursak, sadece internet tarayıcısını çalıştırmak için tasarlanan basitleştirilmiş bir işletim sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Linux tabanlı işletim sistemi içerisinde bakabildiğiniz ancak dosyaları koyamadığınız masaüstü, favori uygulamalarınızın sabitlendiği durum çubuğu, saat ve Wi-fi bağlantısı seçenekleri bulunuyor.

Her geçen gün Linux ile yakınlaşmaya başlayan Chrome OS, Linux’ten yeni özellikler alacak. XDA Geliştiricileri tarafından paylaşılan bilgilere göre, Chrome OS Linux uygulamaları için tasarlanan arayüzleri kullanmaya başlayacak. Linux'a aşina değilseniz, en popüler uygulamalar UI öğelerini oluşturmak için pencere, düğme, kaydırma çubuğu ve sekme içeren GTK çerçevesini kullanırlar.

Chrome OS için Google, Materyal Tasarımı'nın görünümünü taklit eden 'Adapta' GTK temasını kullanmaya başlayacak. Bu zaten Linux kullanıcıları için çok popüler bir seçenek ve hatta Visual Studio Code, Telegram ve diğer popüler uygulamalar için tema eşleştirme seçenekleri sunuyor.