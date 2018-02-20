Google’ın dizüstü bilgisayarlara özel tasarladığı işletim sistemi Chrome OS, gün geçtikçe daha istikrarlı bir hal alıyor. İşletim sistemi yeni sürümü olan Canary ile Android uygulamalarını bölümlendirilmiş ekranda açabilecek.

Chromebook dizüstüleri belki ülkemizde satılmıyorlar ve dünya pazarında çok düşük başarılar elde ediyorlar, ancak Windows ve MacOS gibi işletim sistemleri için de en güçlü alternatifi oluşturuyorlar. Her geçen sürümde daha kararlı bir hal alan ve en önemlisi de Google’ın mobil işletim sistemi Android ile uyum yakalayan Chrome OS’ye sahipler.

Chrome OS, Canary sürümüyle Android uygulamalarını bölünmüş ekranda çalıştırma özelliği getirecek. Bunun için internette yayınlanan bir video, sistemin nasıl çalıştığını gösteriyor.

Videoda karşımıza çıkan Samsung Cromebook Pro, Google Play Store ve Ses Kaydedici uygulamalarının aynı anda yana kullanılmasına izin veriyor.

Chrome OS’nin dört farklı versiyonu buluyor: Stable (Kararlı), Beta (Test), Geliştirici ve Canary. Stable resmi olan ve genel kullanıcı kütlesine sunulan son işletim sistemi sürümü. Canary ise gelcekte Stable sürümünde yer alması planlanan özelliklerin Beta’dan önce denendiği bir sürüm rolünü üstleniyor. Yani Canary, Chrome OS ekosisteminin vizyoner kısmını oluşturuyor.

Bölümlü ekran modunda Android uygulamalarını sorunsuz şekilde çalıştırabilen Chrome OS Canary, uzun zamandır beklenen mobil-bilgisayar uymununun artık çok yakın olduğunu gösteriyor. Chrome OS’ye gelecek olan 65. sürüm güncellemesiyle son kullanıcı da bu özelliği kullanabilecek. Bir ihtimal olarak özelliğin 66. sürüm güncellemesiyle de geleceğini söyleyebiliriz.

Bu sistemin diğer bütün Android uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde çalışabileceğini göz önünde bulundurunca bilgisayarda Android deneyimi heyecanlandırıyor. Ancak bu uygulamaların Chrome OS’de çalıştırılmayı göz önünde bulundurarak, bölünmüş ekran desteği sunmaları gerekiyor. Burada da sorumluluk Android geliştiricilerine düşüyor.

Özelliğin yaz aylarına doğru sunulması planlanan (en geç) Chrome OS 66 ile birlikte Stable sürümünde yer etmesi bekleniyor.

Yakın zamanda Chromebook’ların yeni nesil tabletlerin yerini almak için verdiği yazılımsal savaş tüm hızıyla sürüyor.