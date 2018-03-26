Geçtiğimiz günlerde, tabletlerin popüleritesini kaybetmeye başladığından bahsetmiştik. Ancak görünen o ki Acer, Chromebook Tab 10 ile yeni bir teknojik trend başlatmayı planlıyor.

Beklediği değeri göremeyen tabletler, geliştirilerek piyasaya sürülmeye devam ediyor. Birçok kişi tarafından ihraç fazlası olarak görülen bu cihazlar, bazıları için de vazgeçilmez bir teknoloji ürünüydü. Ancak Acer, tabletlerin gelişebileceğine inanmış olacak ki, oldukça iyi özelliklere sahip Chrome OS sınıfına ait bir Chromebook Tab 10’u çıkardı.

Chromebook’ları, internete muhtaç, süper hızlı açılan ve genellikle ucuz olan birer laptop olarak düşünebiliriz. Cihazın adı da zaten işletim sistemiyle ilgili epey bir ipucu veriyor. Bilgisayarda bulunan tek program bir tarayıcı, yani Google Chrome. Onun dışında her şey, Web uygulamalarından veya internete bağlıyken kullanabileceğiniz uygulamalardan oluşuyor. Yani internet erişiminiz yokken Chromebook ile yapabileceğiniz çok az şey kalıyor. Her şeyin Web’e kaydedilmesindeki nihai amaç, verilerinize herhangi bir bilgisayardan erişebilmenize olanak sağlanması. Bu yüzde Chromebook’lara 'bulut bilgisayarı' da deniyor. Ayrıca, Chromebook sizi yarı yolda bırakırsa, tüm uygulamaları, belgeleri veya ayarlarınızı kaybetme gibi bir derdiniz olmuyor.

Özelliklerine gelecek olursak Chromebook Tab 10’un, 9.7 inçlik boyutu ile oldukça ideal bir boyuta sahip olduğunu görüyoruz. 20148x1536 boyutlarında dokunmatik ekrana sahip olan Tab 10, 4GB RAM’e ve 32 GB depolama alanına sahip. Optimize edilmiş ARM tabanlı Rockchip işlemci sayesinde, daha fazla alana ihtiyaç duyulması durumunda Tab 10’a microSD kart desteği sağlanabilecek. Yan tarafında bir dokunmatik kalemi ve yuvası bulunduran Chromebook, oldukça şık görünüyor.

Google Play Store ile destek sağlanan tablet sayesinde uygulama sıkıntısı yaşamamanız planlanmış durumda. İstediğiniz durumlarda Chromebook’unuza bağlantı noktasını kullanarak bir klavye bağlayabilirsiniz. Bu hepimiz için gerçekleşmesini istediğimiz teknolojik bir ilerleme. Peki siz bu Chromebook Tab 10 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Kullandınız mı veya kullanmak ister misiniz?