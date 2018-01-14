Chrome OS Yakında PlayStore Dışı Uygulamalara Destek Verecek

İşletim sistemi piyasasındaki varlığını yavaş yavaş hissettirmeye başlayan Chrome OS, akıllı telefonlarda sağladığı serbestliği yavaş yavaş işletim sistemine de kazandırıyor.

Chrome OS cihazlar hem muadillerine göre ucuz olması, hem de performansına rağmen oldukça uzun süre dayanan şarj süresiyle bugünlerde gözde olmaya devam ederken, Google da işletim sistemini boş bırakmamaya kararlı görünüyor.

Bildiğiniz üzere, cihazınız root erişimine sahip olsun veya olmasın; Android işletim sistemli cihazlara, Play Store'dan indirmediğiniz uygulamaları kurmak çok kolay. Cihazınızın 'Ayarlar' sekmesinden, "Bilinmeyen Kaynaklara İzin Ver' butonuna tıklamanız yeterli. Bu sayede modlanmış özel uygulamalara ve Google'ın Play Store'da olmasına izin vermediği farklı yazılımlara erişmeniz ve cihazınızı daha etkin kullanmanız mümkün.

Buna karşın eğer Chrome OS kullanıcısı iseniz, bunu yapmak için geliştirici modunu (Developer Mode) devreye sokmanız gerekiyordu. Bunun için de, işletim sisteminiz açılırken, belli bir tuş kombinasyonu kullanarak öyle açmanız ve geliştirici moduyla açılışı gerçekleştirmeniz şarttı. İşte Google'ın yakın zamanda bu sınırlamaya bir son vermesi bekleniyor. Google'ın Chromium geliştirici notlarında fark edilen bir kod satırı sayesinde öğrenilen bu bilgiye göre yakın zamanda cihaz dışardan aplikasyon kurma konusundaki engelleri kaldıracak.

Özellikle Chrome OS için yazılım geliştirmek isteyen kişileri ve modlanmış yazılımları kullanmak isteyenleri sınırlayan bu özelliğin kaldırılması ile Chrome OS için bir eşik daha atlanmış olacak.