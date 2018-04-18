Chrome Sesli Videoların Başlatılmasını Engelleyecek

Android telefonlardaki Chrome uygulaması fabrika ayarları olarak, otomatik sesli başlayan videoları engellemeye başladı.

Oldukça popüler hale gelen Chrome tarayıcısı, her geçen gün müdehaleci reklam ve videoları düzenlemek adına yeni güncellemeler alıyor. Artık Chrome’un son sürümünü kullanan kişiler, otomatik başlayan sesli videolar yüzünden rahatsız olmayacak.

Daha öncede Google, müdahaleci reklamlar kapsamında başta tam ekran ve sesli reklamlar olmak üzere gezinti sırasında rahatsız olunan birçok şeyi yasaklamıştı. Google şimdiki yaptığı ses güncellemesiyle hem kullanıcılarının rahat etmesini hemde internet verilerinden tasarruf edilmesini amaçlanıyor.

Her ne kadar bu durum büyük web siteleri için biraz zor olacak olsa da Google, onların sesli videolar yerine GIF ve sessiz videolar yüklemesini bekliyor. Eğer tüm geliştiriciler Google’ın yeni formatına uyum sağlarlarsa çok büyük bir veri tasarrufu ve bant genişliği kazanılmış olacak. Çünkü sessiz videolarda kullanılan WebM dosya formatı MP4 ile kıyaslandığında oldukça küçük boyutlara sahip.

Bu düzenlemelerin yanı sıra Chrome tarayıcısına yeni bir özellik daha eklendi. Artık Google kullanıcıları sosyal medyada yanlışlıkla otomatik paylaşımlar yapamayacak. Paylaşılmak istenen şeyrele yeni bir şifre eklenecek ve bu şifre girildikten sonra paylaşım sağlanacak. Bu güncellemeler sayesinde her geçen gün Google Chrome’un daha güvenli ve kullanışlı hale geldiğini söyleyebilirim.