Chrome ‘Site İzolasyonu’ Nedir Ve Nasıl Koruma Sağlar?

Web oturumunuzu daha güvenli kılmak için tasarlanmış yepyeni bir yöntem olan Chrome ‘Site İzolasyonu’ özelliğini kullanabilmek için, özelliği aktif hale getirmeniz gerekiyor.

Web ortamı ürkütücü bir hal alıyor günbegün. Kimlik avları, zararlı bağlantılar ve diğer çeşit saldırılarla dolu her yer. Bir çok kullanıcı web tarayıcılarında ya da e-posta sunucularında bulunan korumalar nedeniyle tüm bu tehditlerin farkına varmazlar. Google’ da Chrome 63 sürümü ile birlikte kullanıcıların güvenliğini sağlamak için yeni ve önemli bir özelliği daha getirdi: site izolasyonu.

Site izolasyonu nedir?

Chrome tarayıcısı çok sayıda sistem kaynağı kullanmasıyla tanınır. Ama bunun makul bir sebebi var: Tarayıcıdaki her bir sekme, tekil bir işlem yürütür. Tabii bu da daha fazla kaynak kullanımına neden olur. Bununla birlikte eğer bir web sitesi sekmelerden birinin çökmesine neden olursa, diğer sekme sorunsuz şekilde çalışmaya devam ederek, tüm tarayıcının çökmesinin önüne geçilmiş olur.

Örneğin bir eposta sunucusunun açık olduğu bir sekmede, eposta mesajı içerisindeki bir bağlantıya tıkladığınızda yeni bir sekme açmaya çalıştığında, bu her iki sekme de tekil bir işlem yürütürler.

İşte bu durum, Chrome 63’le birlikte değişiyor. Artık her sekme kendi işlemini yürütecek. Tabii bu durum doğal olarak sistem hafızası üzerinde bir etkiye de neden olacak. Chrome tarayıcısı %10-20 oranında daha fazla RAM harcayacak. Bununla birlikte 4GB RAM’lik bir Windows makinesinde yaptığımız denemede performans tarafında herhangi bir sorun yaşamadığımızı da belirtmek isteriz.

Site izolasyonu özelliği nasıl aktive edilir?

Maalesef bu özellik tarayıcıyla birlikte aktif olarak gelmiyor. Fakat tüm işletim sistemlerinde kolay bir şekilde aktifleştirilebilir. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır:

Chrome adres satırına chrome://flags yazın Arama penceresini açmak için CTRL + F tuşlarına basın ‘Site Isolation (Site İzolasyonu)’ yazarak arama yapın. ‘Strict Site İsolation’ seçeneğinin yanındaki ‘Etkinleştir’ butonuna tıklayın.

Hepsi bu!

Sistem yöneticileri bu özelliği çalıştıkları kurum için ‘Google Administrative Console’ içerisinden politika aktivasyonu yoluyla aktif hale getirebilirler.