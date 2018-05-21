Chrome Tarayıcınızdaki Kötü Yazılımları Nasıl Engellersiniz?

Google'ın internet tarayıcısı Google Chrome, aslında çoğu kişinin bilmediği bir özelliğe sahip. Bu özellik sayesinde tarayıcınız üzerinden, kötü niyetli yazılımları tespit ederek bu yazılımları engelleyebilirsiniz.

Maalesef internette birçok istenmeyen kötü niyetli yazılım dolaşmakta. Kimi zaman bir tıklamanızla kimi zaman da internetten bir şeyler indirirken bunlar tarayıcınıza sızabilmekte. Bu yazılımlar çok çeşitli amaçlar içerebilmekte. Özellikle kripto para madenciliği için çalışan yazılımlar bilgisayarlarımızın adeta canını okumakta. Google Chrome'un, bu yazılımlara karşı ESET ile birlikte geliştirdiği software_reporter_tool.exe adlı bir aracı bulunmakta. Biz de bu yazımızda sizlere tarayıcınızı nasıl zararlı yazılımlardan temizleyeceğinizi aktaracağız.

Tarayıcımızda İlgili Bölümü Açıyoruz

Arama çubuğuna "chrome://settings/cleanup" yazarak ilk adımı atmış olursunuz. Buraya ayarlar kısmından da "gizlilik güvenlik" sekmesinin en altında bulunan "bilgisayarı temizle" bölümüne girerek ulaşabilirsiniz.

Zararlı Yazılımların Taranması

Buradan "zararlı yazılımları bul ve kaldır" diyerek tarama işlemine başlayabilirsiniz. Ayrıca bu sekmedeki "ayrıntıları Google'a bildir" diyerek sizlerin tarayıcısında bulunan kötü amaçlı yazılımların kara listeye alınmasını sağlayabilirsiniz.

Tarama Sonuçları

Tarama işlemi tamamlandıktan sonra 2 sonuçla karşılaşmanız mümkün. Eğer ki tarayıcınızda kötü amaçlı yazılım yoksa 1. ekran görüntüsünde olduğu gibi bir sayfa ile veya kötü amaçlı yazılım varsa 2. görüntüde olduğu gibi bir sayfayla karşılaşacaksınız.

Zararlı Yazılımların Kaldırılması

Tarayıcınızda kötü amaçlı yazılımlar bulunduysa eğer kaldır butonuna basarak gelen izin isteğini onaylamanız gerekmekte. İzin verdikten sonra kaldırma işlemi gerçekleşecek ve sizden bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyecektir. Eğer ki kötü amaçlı yazılım bulunmadıysa güvendesiniz demektir, sık sık kontrol etmek haricinde bir şey yapmanıza gerek yoktur.

Google'ın bu az bilinen güzel eklentisi sayesinde artık daha güvende olacağınız aşikar. Özellikle tarayıcınızı açtığınızda fanlarınız hızlanıyor ve bilgisayarınız yavaşlıyorsa hemen bu işlemleri uygulamalısınız. Bazı yazılımlar kendini belli etse de bazıları da sessiz sedasız çalışmakta. Bu kötü amaçlı yazılımlar arasında kripto para madencilik, konum izleme ve bilgilerinizi çalma gibi birçok yazılım bulunmakta.