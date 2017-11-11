Google'ın sunduğu Chrome mobil tarayıcı, kullanıcıdan kullanıcıya değişmekle beraber, şimdilik en stabil tarayıcı çözümünü oluşturuyor. Çoğu kullanıcın Google Chrome'u tercih etmesi bunun açık bir işareti.

Şirket bir süredir reklam filtresi üzerine yoğunlaşmıştı, birkaç ay sonra kullanıcılara sunulacak olan bu özellikle internet deneyiminizi daha da üst seviyelere taşımayı amaçlıyor. Fakat bazı kullanıcılar farklı sebeplerden dolayı, yeni tarayıcı arayışı içinde olabiliyor.

Hatırlarsanız daha önce sizinle Chrome'a alternatif olabilecek 4 tane tarayıcı paylaşmıştık. Ancak genel itibariyle bunlar bilinen alternatiflerdi. Şimdi de sizin için daha az bilinen 4 alternatif daha paylaşacağız. Haydi listeye geçelim.

Colibri (Windows, Mac)

Colibri adlı uygulama verimlilik için sekmelere ihtiyacımız yok diyip sekme devrini kapatmaya karar vermiş bir uygulama. Colibri size sınırsız arşivleme, filtreleme, listeleme ve arama seçenekleri sunuyor. Ayrıca şu anlık ücretsiz olarak bunları bulut hesabınıza yedekleyebiliyorsunuz.

Cocoon (Windows, Mac)

Cocoon, sabit diskinizden kötü amaçlı yazılımları uzak tutarak bilgisayarınızı gelişmiş yalıtım teknolojisini ile koruyor. Kredi kartlarınız, banka kullanıcı adlarınız veya şifreleriniz bağlandığınız ağlardan çalınma riski yüksektir. Cocoon, sunucularımızla olan bağlantınızı şifreler, böylece her WiFi bağlantısında bilgilerinizin izinsiz görünmediğinden emin olabilirsiniz.

Brave

İnternette gezinirken sinir bozucu reklamlar web deneyimini mahvediyor. Mozilla kurucu ortağı Brendan Eich, bu sorunun cevabını yeni bir tarayıcı olan Brave ile bulduğına inanıyor. Kendi içinde tam özellikli bir tarayıcı, aynı zamanda açık kaynaklı ve tamamen ücretsizdir.

Addap’s (Windows, Mac, Linux)

Addap's paneller yapmanızı sağlıyor ve her bir panelde sonsuz dikey kaydırma yapılabilen bir alan bulunacak. Bu alanda küçük tarayıcı pencereleri açabileceksiniz. Pencereler yeniden boyutlandırılabilir ve sağa sola hareket ettirilebilir. Ve tabii her bir pencere kendi içerisinde bir tarayıcı gibi hareket ediyor.