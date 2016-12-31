Chrome'u, Firefox'u Bırakıp Opera'ya Geçmeniz İçin 5 Sağlam Sebep

Opera Web Browser, gün geçtikçe kullanım oranını arttırıyor. Siz de Opera'yı aklınızın bir köşesine yazdıysanız, geçiş yapmanız için 5 neden var.

İnternet tarayıcıları birbirleriyle yarışıyor. Bunlardan bir tanesi var ki, özellikle görsellik tutkunu kullanıcılar için vazgeçilmez. Gün geçtikçe artan kullanım oranı ve sağladığı avantajlarla size internette avantaj sağlayan Opera’ya geçmek için 5 sebebiniz var!

1-Kendi İçinde Blocker Özelliği Barındırıyor

Herhangi bir eklenti kurmadan kendi ayarlarıyla reklamları blokluyor. Bu sayede %90’a varan hız kazanabiliyorsunuz.

2-Enerji Tasarruflu

Opera’nın “Battery Saver” modu ile neredeyse laptopunuzun pil ömrünü %50 uzatabiliyorsunuz. Hatta biraz daha ileri ayarları kurcalarsanız işlemcinizin yükünü bile azaltabilirsiniz!

3-Kendi VPN’i Var

İnternet yasaklarının sıklıkla olduğu ülkelerde VPN kullanım oranı yüksek. Eğer 3. parti uygulamalar kuruyorsanız ve internetiniz yavaşlıyorsa Opera’yı düşünün. Çünkü tek bir tıkla, yüksek performanslı VPN sunuyor.

4-Videoları, Yorum Yaparken de İzleyebilirsiniz!

Youtube’da video izlerken aklınıza bomba bir yorum geldi ve anında girmek istediniz, ne olur? Ya videoyu durduracaksınız ya da bir kısmını kaçıracaksınız. Ama Opera’da üçüncü bir seçenek mevcut: Video üstündeki oka tıklayabilir ve hem yorum yapıp hem izleyebilirsiniz. Çünkü video penceresi yukarı çıkacak!

5-Chrome Eklentilerini Kurabilirsiniz

Opera eklenti konusunda Chrome’a göre biraz fakir. Ama bir müjdemiz var, birçok Chrome eklentisi Opera’da neredeyse Chrome’daki gibi çalışıyor. Tek yapmanız gereken Chrome Extentions’u kurmak. Opera’yı buradan, Chrome Extentions’u da buradan indirebilirsiniz.