Google Chrome'un Ön Belleğini Temizlemek İçin Ufak Tüyolar!

Google Chrome'un ön belleği şişmelere sebep olabiliyor ve haliyle kasmalara sebep olabiliyor. Bu gibi durumlarda tarayıcınızı rahatlatmak için birkaç ufak tüyodan bahsettik.

Google’ın geliştirdiği Chrome, bunca eleştiri almasına rağmen hala en çok kullanılan tarayıcı olma özelliğini taşıyor. Bu aralar Opera’nın büyük yükselişini görüyor olsak dahi Chrome’un tahtı kolay kolay sarsılmayacak gibi duruyor. Chrome’da en büyük sıkıntılardan birisi olan yavaşlama ve RAM problemi, kullanıcıların canını sıkmaya devam ediyor. Google bu konuda güncellemeler yapmış olsa dahi, sorunun tamamen çözülemediğini söyleyebilirim.

Bugün sizlere Chrome’u daha hızlı çalıştırmanın yolları hakkında birkaç bilgi vereceğim. Tarayıcılarda yer kaplayan özellikler arasında ön bellekler ve çerezler yer alıyor. Bunlar uygulamanın şişmesine ve haliyle kasmasına sebep olabiliyor. Normalde bir sayfayı kapattığınızda, bir daha gelme ihtimalinize göre sayfanın bazı verileri bilgisayarınızda depolanıyor. Bu yüzden bir süre sonra program şişmeye başlıyor. Bunlardan kurtulmanın birkaç yolu var. Öncelikle her sayfayı özel olarak temizleyebilmeniz için Ctrl+F5 tuşuna basabilirsiniz. Bu kompinasyonda, sayfa tüm verilerini baştan yükleyecektir. Bunun dışında en sağda bulunan üç noktadan “diğer araçlar” menüsüne tıklayabilir, açılan pencereden “tarama verilerini temizle” butonuna tıklayabilirsiniz.

Normal Yeniden Yükle

Her zaman kullandığımız tazeleme budur. Sayfa yeniden yüklenir ancak önbelleğe alınmış veriler kullanılır. Web tarayıcısı herhangi bir dosyanın değiştirilip değiştirilmediğini görmek için web sunucusunu kontrol eder. Eğer değişiklik varsa, tarayıcı o yeni sürümü alır ve öyle devam eder. Eğer yoksa bildiği yerden kullanmaya devam eder.

Sabit Yeniden Yükle

Tarayıcı, yerel ön belleği atlar ve size web sayfasının en son sürümünü göstermek için her şeyi yeniden yükler. Ancak burada tam olarak temiz bir güncelleme olmayabilir. Bazı önbelleklenmiş veriler yeniden kullanılabilir. (Örneğin, sayfa yüklendikten sonra çalışacak bir JavaScript dosyası.)

Bu tuş kombinasyonlarını kullanabilirsiniz. Ctrl+R, Ctrl+Shift+R, Ctrl+F5.

Boş Önbellek ve Sabit Yeniden Yükleme

Bu çözüm bir web sayfasının en son sürümünü edinmeniz için kesin çözümdür. Önbelleği tamamen siler ve her şeyi yeniden yükler. Bir sayfayı sıfırdan yüklemek istediğiniz zamanlarda bu işlemi uygulamak en doğrusudur. Bunun için ön belleğinizi tamamıyla temizledikten sonra sabit yeniden yükleme işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Bonus

Bunların dışında sizlere önereceğim uygulama CCleaner olacaktır. Chrome dahil birçok tarayıcının ön belleklerini, çerezlerini ve istenirse diğer özelliklerini de temizlemenize olanak tanıyan CCleaner, temiz bir işlem yapmak isteyen kullanıcılar için tercih edilebilir bir alternatif.