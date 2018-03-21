Google, gizli pencere özelliğini çoğunlukla cinsel içerikli sitelere girmek için kullananlar için Chrome'a küçük bir espri ekledi.

Google hayatımızda öyle sağlam bir yer edinmiş durumda ki, birçoğumuzun internete bağlanmak için kullandığı akıllı telefon bile Google’ın mobil işletim sistemini kullanıyor. O akıllı telefonun içindeki internet tarayıcısı da Google’a ait. Hatta o tarayıcıda kullandığımız arama motoru da bizzat Google’ın kendisi. Dolayısı ile Google’ın hayatımıza entegre olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

Her türlü haberi öğrenip, her türlü bilgiyi araştırabildiğimiz Google, cinsel içerikli web sitelerine girerken de kullanıcıların en çok kullandığı tarayıcılardan biri. Fakat Türkiye gibi cinsel içerikli sitelere girmenin ‘yaramazlık’ sayıldığı ülkelerde kullanıcılar, pornografik sitelere girerken internet geçmişinde iz bırakmamak için Chrome’un ‘gizli pencere’ özelliğini kullanmaktadır.

Pek çok kullanıcı, gizli pencerede gerçekleştirilen işlemler Chrome internet geçmişinde gözükmediği için Google’ın işlemleri izlemediğini düşünmektedir. Fakat bu aslında büyük bir yanılgıdır. Google, gerçekleştirilen işlemleri geçmişe kaydetmese de ilgili reklam düzenleme gibi işlemler için kullanıcıların internet hareketlerini izlemektedir. Fakat bu işlemler özel bir araç kullanılmadığı sürece Google hariç başkası tarafından görüntülenemez.

Söylediğimiz gibi Google, gizli penceredeki işlemleri izliyor. Dolayısı ile şirket, gizli pencere özelliğinin en fazla cinsel içerikli sitelere giriş yapmak için kullanıldığının farkında. Tabii ki Google’ın bu konuda herhangi bir şikayeti bulunmuyor. Hatta şirket, gizlilik penceresine kullanıcıların ‘yaramazlıklarına’ karşılık bir espri dahi yerleştirmiş. Chrome’da 100 ve üzeri gizli pencere açtığınızda Google, sayı göstermek yerine ‘;)’ sembolü ile size göz kırpıyor.