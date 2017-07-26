Chrome'un kopyaladığımız linkleri tahmin edip ekranın üst kısmında önerme özelliğini biliyoruz. Bu özellik şimdi tüm Android'ler için geçerli olacak.

Google Chrome, Google Play Store'daki en güçlü ve zengin özelliklere sahip tarayıcılardan biri olarak elimizin altında bulunuyor. Üstelik tahmin edeceğiniz gibi Google, Chrome'un özelliklerini geliştirmek için her zaman yeniliklere imza atıyor. Daha önceki geliştirici versiyonuyla bu yeniliği görmüştük ancak yeni versiyonuyla stabil bir şekilde artık herkes kullanabilecek.

Bir bağlantıyı kopyalayıp Android'de panonuza kaydettiğinizde, Chrome'da yeni bir sekme açtığınızda otomatik olarak arama çubuğunun altındaki bu bağlantıya gitmenizi önerir. Bu nedenle de elle yapıştırmaya gerek kalmadan kolay bir şekilde erişim sağlanabiliyor.

Chrome'un kopyalanan bağlantılar için otomatik önerisi, geçtiğimiz Mayıs ayı boyunca test edildiğinde oldukça başarılı sonuçlar vermişti. Şimdiki stabil versiyonu da elbette çok daha iyi performans sağlıyor.

Chrome'un kopyaladığınız bağlantılar için otomatik önerisi artık tüm Android cihazlarında kullanılabilecek. Sadece Chrome'u güncellemeniz yeterli olacaktır.