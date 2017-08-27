Web sitelerinde otomatikmen yüklenen videoların çıkardığı sesler, kullanıcıları rahatsız ediyor ve bazen sesin nereden geldiği bile anlaşılmayabiliyor. Ancak Google, Chrome'a eklediği bir özellik ile bu durumu çözecek.

Otomatik olarak videoları açan web siteler artık tarih olmaya yakın çünkü Chrome artık bu tarz istenmeyen durumları engelleyecek. Normal şartlarda sekmelerin seslerini kapatabiliyoruz ancak yeni açılan sekmenin ses çıkarıp çıkarmayacağını ve videoyu otomatik olarak başlatacağını bilemeyiz. Tam da bu noktada Chrome imdadımıza koşacak.

Gürültü çıkaran web siteler uzun süreden beri kullanıcıları rahatsız ediyor ve Chrome da sonunda yeterli araştırmaları ve analizleri yapmış olacak ki bizlere yepyeni bir imkan sunuyor. Google'ın geliştirici ekibi, bu tarz sesleri kapatmaya yönelik en son deneysel Canary sürümünü test ediyorlardı.

Yeni gelecek özelliğin kullanımı aslında oldukça basit duruyor. Web sites adresinin sol kısmında yer alan güvenlik durumuna tıklamanız ve ardından "Ses" kısmından kapatmanız yeterli olacaktır. Ayrıca dilediğiniz gibi sessizlik ayalarını ayarlayabilirsiniz. İsterseniz de tamamen engelleyebilirsiniz. Bu özellik şu anda yalnızca Chrome'da olacak gibi gözükse de diğer tarayıcılara da kısa süre içinde gelebilir.

Bu tarz özellikler diğer sekmelerde oynatılan istem dışı videoların ve müziklerin sesinden bizleri uzak tutacaktır. En azından can sıkıcı bir özellikten daha kurtulmamıza epey az kaldı.