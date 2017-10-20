Eğer bilgisayarınıza erişmeniz gerekiyor ve başında duramıyorsanız Chrome Uzaktan Masaüstü size muhteşem bir yardımcı olabilir.

Bazen evden çıkmanız gerekir fakat bilgisayarınızda da gerçekleştirmeniz gereken bir işlem vardır ya da bilgisayarınızdaki önemli dosyalar 5 yaşındaki bir çocuk ile baş başa kalmıştır. Bu gibi durumlarda bilgisayarınıza uzaktan erişmek Chrome Uzaktan Masaüstü hizmeti oldukça kaliteli ve üstelik ücretsizdir.

Eğer Chrome Uzaktan Masaüstü hizmetini kullanmak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Erişmek İstediğiniz Bilgisayara Chrome Uzaktan Masaüstü’nü Yükleyin

Öncelikle bu işlem için bilgisayarınızda Chrome tarayıcısı bulunması gerekiyor. Eğer yoksa indirin.

Chrome’u yükledikten sonra sağ üstte bulunan ‘kişi’ simgesine tıklayın ve oturum açın.

Oturum açma işlemini gerçekleştirdikten sonra Chrome Uzaktan Masaüstü uygulamasını indirin.

Uygulamayı indirdikten sonra Chrome uygulama sayfasının açılması gerekiyor. Eğer açılmadıysa da sorun değil, adres çubuğuna chrome://apps yazıp ‘enter’a basabilirsiniz.

Açılan sayfada Chrome Uzaktan Masaüstü simgesine tıklayın. ‘Bilgisayarlarım’ bölümünün altındaki ‘Başlayın’ butonuna tıklayın.

Açılan sayfada ‘uzaktan bağlantıları etkinleştir’e tıklayın.

Chrome Uzak Masaüstü Ana Makinesi Yükleyicisini kurmanızı isteyecek, ‘kabul et ve yükle’ butonuna basın.

Kurulum tamamlandıktan sonra uzak erişimde kullanmak için bir PIN belirlemenizi isteyecektir. 6 haneli PIN’inizi belirledikten sonra kurulum tamamlanıyor.

Bilgisayara Erişeceğiniz Cihaza Chrome Uzaktan Masaüstü Yükleyin

Her iki cihazda da internet olmak koşulu ile az önce Chrome Uzaktan Masaüstü’nü kurduğunuz bilgisayara uzaktan erişmek için yapmanız gereken tek şey uzaktan erişimi gerçekleştireceğiniz cihaza da Chrome Uzaktan Masaüstü uygulamasını yüklemek. iOS, Android ya da Chrome Web Mağazası’ndan Chrome Uzaktan Masaüstü uygulamasını indirebilirsiniz.

Chrome Uzaktan Masaüstü uygulamasına ana bilgisayarınızdaki hesabınız ile giriş yapın. Bilgisayarlarım bölümünde ana bilgisayarınız gözükecek. Üzerine tıklayın ve belirlediğiniz PIN ile giriş yapın. Artık gönül rahatlığı ile bilgisayarınıza uzaktan erişim sağlayabilirsiniz.