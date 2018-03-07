Android işletim sistemi için indirilmeye açılmak üzere olan Chrome v65, arama, gezinme ve indirme işlemleri için yepyeni özellikler getiriyor.

Yazılım devi Google, dünyanın en çok kullanılan mobil tarayıcısı olan Chrome'un Android versiyonu için v65 sürümünü indirmelere açmaya hazırlanıyor. Chrome v65 ile birlikte kullanıcılar bazı yeni özelliklere kavuşurken ayrıca mevcut özellikler üzerinde bazı iyileştirmeler de görecekler.

Chrome v65 ile birlikte gelen en önemli özellik destekleyen tüm makaleler için basitleştirilmiş görünüm desteğinin sunulmasıdır. Ayarlar menüsünden Erişilebilirlik sekmesine giren kullanıcılar, basitleştirilmiş görünüm özelliğini buradan kontrol edebilirler.

Chrome’a gelen bir başka özellik ya da iyileştirme ise aratılan web içeriği için dil tercihi yapılabilmesi. Ayarlar menüsünden Diller sekmesine giden kullanıcılar, hangi dilde içerik aramak istediklerini buradan belirleyebilirler.

Chrome v65’in kullanıcılara sunduğu bir başka özellik ise indirdiğiniz herhangi bir dosyayı doğrudan indirme sayfasına giderek silebilme ya da paylaşabilme. Böylece dosyaları temizlemek ya da paylaşmak için uygulamadan uygulamaya geçmeye gerek kalmayacak.