Bugünden itibaren, Chrome Web Mağazası tarafından kripto madenciliği uzantıları kabul edilmeyecek ve mağazada bulunanlar ise haziran ayı sonunda kaldırılacak.

Şimdiye kadar, Chrome Web Mağazası, kripto madenciliğinin tek amacı olduğunu ve kullanıcıların yaptıklarından tam olarak haberdar olmaları koşuluyla bu tür uzantılara izin vermişti. Önceden uygun olmayanlar reddedildi veya mağazadan kaldırıldı, ancak artık önceki standartlara uygun olsalar bile artık izin verilmeyecek.

Bu konu hakkında Google, "Uzantılar platformu, kullanıcıların Chrome'dan en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olan canlı bir uzantı kataloğu oluşturmasına olanak tanıyan güçlü özellikler sağlıyor. Ne yazık ki, bu olanakları, kullanıcıları riske atmak pahasına kullanarak platformu kötüye kullanmaya çalışan kötü amaçlı yazılım geliştiricilerini cezbetti. Bu politika, Chrome kullanıcılarının kendilerini riske maruz bırakmadan uzantıların avantajlarından yararlanabilmelerini sağlamanın bir başka adımı." açıklamasını yaptı.

Kripto madenciliği, bazı şirketlerin fonları artırmak için popüler bir strateji haline gelmişti. Bu yılın başlarında, kullanıcılara reklam engelleyicilerini kapatma veya bir takım sitelerin kripto para birimini bilgisayar sistemiyle geliştirme seçeneği sunuldu.

Ocak ayında, Opera'nın güncellenmiş bir sürümüyle kullanıcılara, reklam engelleme yazılımı aracılığıyla kripto para birimi madenciliği komut dosyalarını engelleme seçeneği de sunulmuştu.

Bu durum, her ne kadar Google'ın kötü niyetli insanları engelleme politikası olsa da iyi niyetli kripto madencilerinin de tepkisini çekecek gibi görünüyor.