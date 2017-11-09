Chrome'un yeni sürümleri, web sitelerinin sürekli yeni pencere ve sekmelere yönlendirmesini engelleyecek.

İnternette gezinti yaparken en çok canımızı sıkan durumlardan biri de istenmeyen yönlendirmelerdir. Kötü amaçlı ya da fazladan reklam almak isteyen web sitelerinin pop-up engellemelerine karşı B plan olarak kullandığı bu yöntemde ziyaret ettiğimiz web site herhangi bir bağlantıya tıkladığımızda bizi alakasız bir pencereye yönlendiriyor.

Google, kullanıcıların bu can sıkıcı durumdan fazlası ile bıktığını anlamış olacak ki yeni Chrome sürümlerinde istenmeyen yönlendirmeleri engelleyeceğini açıkladı. Artık ziyaret ettiğiniz web sitede istenmeyen yönlendirme bulunan bir bağlantı yer aldığında bildirim alacaksınız. Yine de devam etmek isterseniz bağlantıya tıklayıp yönlendirilebileceksiniz.

Chrome, versiyon 64’te farklı bir web siteye yönlendiren üçüncü parti pencereleri engelleyecek. Bunun için kullanıcılara bir bildirim gösterilecek. Eğer pencerenin yönlendirdiği siteye gitmek isterseniz işaretlenmiş pencereye dokunmanız yetecek. Ayrıca Chrome 65’te sizi yeni bir pencereye yönlendirten sonra mevcut sekmenin değişmesi de engellenecek.

Yönlendirmeler, istemediğiniz bir sayfaya gittiğiniz için can sıkıcı olabilir. Fakat asıl tehlikeli olan yönlendirildiğiniz sayfada otomatik indirme işleminin başlamasıdır. Google, Ocak ayınca istenmeyen indirmeleri de engelleyeceğini belirtti. Google'ın gerçekleştirdiği tüm bu adımlar, kullanıcıların çok daha temiz bir Chrome deneyimi yaşamasını sağlayacak.