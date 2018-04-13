Acer, ChromeOS işletim sistemine sahip yeni box konseptli bilgisayarını satışa sundu.

Asus ve HP'den sonra, Acer'da yeni Chromebox'ı CXI3'ü tanıtarak ChromeOS tabanlı ürün yelpazesini genişletmiş oldu. Acer CXI3 üç farklı konfigürasyon ve üç farklı fiyat ile ön sipariş için online mağazalarda yerini aldı.

Birinci Konfigürasyon;

İşlemci: Çift Çekirdekli Intel Celeron 3865U

RAM: 4GB(16GB'a kadar yükseltilebilir.)

Depolama: 32 GB SSD

Fiyat:1150 TL

İkinci Konfigürasyon;

İşlemci: Intel Core i3/i5

RAM: 8GB

Depolama: 64GB SSD

Fiyat: 1900-2100 TL

Üçüncü Konfigürasyon;

İşlemci: Sekiz çekirdekli Intel Core i7

RAM: 16GB

Depolama: 64GB SSD

Fiyat: 3050 TL

Fiyatların tahmini olduğunu ve vergiler dahil olmadığını unutmamak gerekiyor.

Chromebox kullanıyor musunuz? Eğer ülkemizde satışa sunulursa satın almayı düşünür müsünüz?