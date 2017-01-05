Chrysler Portal Concept, Geleceğe Göz Kırpıyor!

Chrysler geçmişte bazı hatalar yapmış olabilir ama CES 2017'de tanıttığı Portal Concept ile doğruya yaklaşmış gibi gözüküyor.

Chrysler geçmişte bazı hatalar yaptı ve dünya çapında önemli pazar payı kaybetti. Yine de geçmişe bağlı kalmak anlamsız. CES 2017'de tanıtılan Chrysler Portal Concept, yenilikçi fikirlerle dopdolu.

Chrysler Portal, yeni nesil otomobillerin tüm becerilerine sahip. Sensörler, kameralar, iletişim seçenekleri ve modüler bir yapı. İnanılmaz çekici tasarımı da iddiasına iddia katıyor.

Bir açıdan bakıldığımızda, kompakt boyutlarına rağmen Portal; modern bir minivan'ı temsil ediyor. 360 derece kamera, kişileştirilebilir ışık halkaları, yatay açılabilen kapılar ve yeri değiştirilebilen koltuklar bunun ispatı. Bunlar son derece pratik ve konfora yönelik hamleler. Yollara çıktığında, otonom bir araç mimarisi de bekleyebiliriz ancak öncelik bu değil.

Aracın iç tasarımı ise aynı anda hem fütüristik, hem de minimal olmayı başarıyor. Bolca cam ekran ve iç ferahlatan bir kokpit ile karşı karşıyayız. Yansımalar ile uğraşmazsak, bolca güneş göreceğimize de emin olabiliriz. Bu ögelerden bazıları maliyet kaygısıyla, seri üretimde yer almayabilir ama fikir kesinlikle hoş.

Portal'ın 250 kWh'lik batarya kapasitesi, 400 kilometreye varan menzil vadediyor.

Portal; gerek tasarımı gerekse fonksiyonelliği ile aranan kan olabilir. Aracın ne zaman seri üretime geçeceği ise soru işareti.