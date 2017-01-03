Chrysler, CES 2017’de Geleceğin Otomobilini Duyurdu: Portal

Chrysler, yüz tanıma ve sesle biyometrik doğrulama gibi özelliklere sahip olan yeni konsept aracı Portal’ı duyurdu.

Yeni nesil otomobillerde hızdan çok rahatlık ve eğlence ön plana çıkacak gibi duruyor; Chrysler’ın Portal adındaki konsept aracı da bunu doğrular nitelikte. CES 2017 etkinliğinde duyurulan Portal, elektrikle çalışıyor ve yüz tanıma, sesle biyometrik doğrulama gibi özelliklere sahip.

Tasarımı itibarıyla SUV modelleri andıran Portal’da üç oturma sırası bulunuyor. İçinde bir adet selfie kamerası bulunan otomobilin arka koltuğunda oturan yolcular ise önlerindeki ekranla birlikte yolculuk esnasında gerekli güncellemeleri yapabiliyor. Portal, ayrıca kendileri hakkında bilgiler aldığı yolcuların seyahat planlamalarını yapmaları konusunda da yardımcı oluyor.

Portal’ın elektrikle çalışıyor olduğundan bahsetmiştik, şimdi de batarya kısmına geçelim. Araç, tam dolu şarjla 400 kilometre, 15 dakikalık DC hızlı şarj teknolojisi sayesinde ise 240 kilometre yol katedebilecek.