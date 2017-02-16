Churchill’in Yeni Bir Bilimsel Makalesi Ortaya Çıktı

İngiltere’nin eski Başbakanlarından Winston Churchill’in 2. Dünya Savaşı’ndan hemen önce kaleme aldığı bilimsel makalesi, yıllar sonra ilk kez ortaya çıktığı.

ABD’nin Missouri eyaletinde bulunan Ulusal Winston Churchill Müzesi’ne 1980 yılında eklenmesine rağmen şimdiye kadar keşfedilememiş bir makale çıktı. Makale, İngiltere’nin eski Başbakanlarından Winston Churchill’e ait.

Churchill, makalesinde bilim insanlarının üzerinde yıllardır çalıştığı bir sorunun üzerinde duruyor: Evrende yalnız mıyız? 1950’li yıllarda makalesinin üzerinden tekrar geçen (1939 yılında yazdığı tahmin ediliyor) Churchill, Dünya’nın evrende yaşama elverişli olan tek gezegen olmayabileceğini öne sürerek şunu söylüyor: "Bir gün hatta belki o kadar da uzak olmayan bir gün, Ay'a, hatta Venüs ve Mars'a seyahat etmek mümkün olabilir."

Makalesini yazmaya 2. Dünya Savaşı başlamamışken başlayan Churchill, yaşanan bu gelişmelere ithafen şu sözleri sarf ediyor: "Medeniyetimizin Dünya'da elde ettiği başarıdan o kadar da etkilenmiş değilim. O nedenle bu koca evrende canlı, düşünen yaratıkların bulunduğu tek noktada olduğumuzu veya zaman ile mekanın geniş sahasındaki en yüksek manevi ve maddi gelişmeyi temsil ettiğimizi kabul etmeye hazır değilim."

Churchill’in 1920’li ve 1930’lu yıllarda, dünya genelinde popülerleşen bazı bilimsel makaleleri yer alıyor. 1939 yılında yazdığı makalenin konusunu seçerken ise ABD'li aktör ve yönetmen Orson Welles'in 1938'de bir radyo yayınında 'Dünyalar Savaşı' adlı piyesinden etkilenmiş. Piyesin radyo uyarlamasının yayını sırasında Marslıların Dünya’yı istilasının gerçek bir haber bülteni zannedilmesi üzerine dinleyiciler arasında büyük panik yaşandığı hatırlatılıyor.

İngiltere’de bilim danışmanı istihdamını gerçekleştiren ilk başbakan olan Churchill, başta radar teknolojisi olmak üzere birçok teknolojik gelişmeye destek vermiş. Churchill, ayrıca 1953 Nobel Edebiyat Ödülü’ne de layık görülmüş.