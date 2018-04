CIA, ajanları için sunduğu masa oyunlarını tüm dünyaya yayınladı. Bu masa oyunlarıyla CIA gibi düşünmeye başlayabilirsiniz.

CIA’in üst düzey analistlerinden David Clopper, 2008’den beri çalışanları test etmek için karmaşık masa oyunları geliştiriyor. Uzun süreden beri sır olarak saklanan bu masa oyunları, kısa süre önce kamuoyu bilgi özgürlüğü talebinin ardından herkesin oynayabileceği şekilde gerekli kural ve belgeleriyle birlikte yayınlandı.

Normalde CIA’de çalışan ajanların düşünce yapısını ölçmek için geliştirilen bu masa oyunları, şu anda tüm tasarım ve özellikleriyle yayınlanmış durumda. Gerekli kaynakları kendiniz indirerek oyununuzu hazırlayabileceğiniz gibi, muhtemelen bazı girişimci ruhlu firmalar bu oyunların hazır halini pek çok dil seçeneği ile birlikte piyasaya sunacaklardır.

CIA’in tanıttığı masa oyunları arasında en uzun oynama süresine sahip olanı Collection oldu. Collection, popüler coop oyunlardan Pandemic’e benziyor. Chopper’ın geliştirdiği oyunda bir grup oyuncu, dünyanın dört büyük krizini çözmek için birlikte çalışmalıdır. Oyunda bu krizleri çözmek için yeterli istihbarata ulaşmak gerekiyor. Her oyunun politik analist, askeri analist ve ekonomik analist rollerini doldurmak için en az 3 oyuncunun olması gerekiyor. Bu üç kişi yalnızca kendi alanlarındaki bilgileri toplayabilirken, ek oyuncular (her takımda en fazla 7 oyuncu) kendi uzmanlık alanlarını geliştirilebilirler. Oyunda dünyanın her yanına ulaşmalı ve istihbarat toplamalısınız. Chopper’ın yaptığı açıklamaya göre bu oyun gerçekten zoru sevenler için geliştirildi.

Chopper, bu oyun dışında Collection Deck isimli bir başka masa oyunu geliştirdi. Collection Deck, işbirlikçi çalışmalara daha az odaklanarak tamamıyla istihbarat toplama yönüne odaklanır. Ayrıca gizli ve gizli olmayan şey arasında ayrım yapabilir. Bu kart oyunu da daha çok Magic: The Gathering’e benziyor.

Chopper’ın son oyunu olan Satellite Contruction Kit ise henüz tamamlanmamış. Burada oyuncular bağlı uydular inşa edip kaynakları, bütçeyi ve zamanı kullanarak işbirliği kuracak.