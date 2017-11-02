CIA Bin Ladin Belgelerini Yayınladı (İndirme Linki Haberde)

Amerika Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Mayıs 2011'de yakalanan Usame Bin Ladin'in ele geçirilen belgelerini zararlı yazılım uyarısıyla yayınladı.

El Kaide terör örgütünün eski lideri Usame Bin Ladin'in Mayıs 2011'de Pakistan'ın Abbottabad kentinde yakalandığı sırada ele geçirilen 470 bin (321 GB civarında) soya CIA tarafından yayınlandı. Belgeler arasında Bin Ladin'in kişisel günlüğü ve El Kaide'ye ait propaganda videoları ve konuşmaları gibi çok sayıda ilginç veri bulunuyor. Ayrıca CIA, bazı sesli mesajları da yayınladığını ve pornografi ve telif hakları içeren içerikleri de sakladığını açıkladı. Arşive tam olarak, 18 binden fazla Bin Ladin'in kişisel belgeleri, 79 bin ses kaydı ve 10 binden fazla video bulunuyor.

İlginç olan kısmı ise içlerinde birçok korsan film ve çizgi filmin de olması. Örneğin Bin Ladin'in ele geçirilen dijital arşivinde, Final Fantasy VII, Resident Evil, Tom ve Jerry ve Jackie Chan'in başrolünde oynadığı korsan filmler bulunuyor. Ayrıca arşivde Buz Devri: Dinozorların Şafağı, Bin Ladin'in Ayak İzinde - CNN, Biyografi - Usame bin Ladin gibi biyografik ve animasyon filmler de yer alıyor. Eğer bu dosyalara sahip olmak istiyorsanız buraya tıklayarak indirme sayfasına ulaşabilirsiniz.